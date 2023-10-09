المدير الذي يسأل هذه الأسئلة تجب إقالته فورًا

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يفتتح الكاتب بدر بن ناصر الحمدان ،مقاله باقتباس قول تسيف جونز: "من غير المنطقي أن توظف الأذكياء ثم تخبرهم بما عليهم أن يفعلوا، نحن نوظف الأذكياء لكي يخبرونا بما علينا أن نفعله". اضافة اعلان

ويقول في مقاله المنشور في صحيفة الجزيرة اليوم، إن من أهم المعايير التي تُمكّن من تقييم صلاحية شخص ما كمدير مشروع أو كرئيس فريق، هو عدد الأسئلة التي يطرحها عند تكليفه بالعمل.





القدرة التلقائية





مسار وظيفي مميز





مساحة الحرية والأبداع



ويفترض أن لديه القدرة التلقائية على ممارسة مسؤولياته تجاه هذا المشروع أو المهمة، وفهم ما هو مطلوب منه، والتنبؤ بما يجب اتخاذه من إجراءات أو قرارات تضمن سير عملية الإنجاز.ويقول الكاتب إن المتاح ضمنيًا هي ثلاثة أسئلة فقط لمناقشة وتوضيح أعمال المهمة المناطة، وهي بداية العمل ومنتصفه ونهايته، غير ذلك فإن تكرار الأسئلة تعبير قاطع عن إثبات فشل مدير المشروع.ويضيف الكاتب عن تجربة شخصية يقول: إن من أفضل مديري المشاريع ومسؤولي المهام الذين تعاملت معهم طوال سنوات مضت وصنعوا مساراً وظيفياً مميزاً لأنفسهم، هم أقلهم طرحاً للأسئلة والاستفسارات.أولئك الذين يختفون لبعض الوقت ويعملون بجد وجهد للبحث عن المعلومة واستنتاج ما يجب عمله ثم يعودون إليك بـ «عمل متكامل» يمكن مناقشته دفعة واحدة في النهاية، دون ضجيج.ويضيف، عندما تكلف شخصًا بمهمة عمل ما، خاصة تلك التي تتضمن مساحة كافية من حرية الإبداع والابتكار، ويطرح أكثر من ثلاثة أسئلة، عليك تنحيته فوراً، والبحث عن بديل أكثر قدرة وكفاءة.