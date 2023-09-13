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المبادرة والهدف.. جامعة أمِّ القُرى تؤهل 300 طالب لسوق العمل

جامعة ام القرى
جامعة أم القرى
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أقامت جامعة أمِّ القُرى، ممثلة في عمادة التطوير والجودة، اللقاء التَّعريفي الخاص بالطلبة لمبادرة الإشراف المهني.

هدف تنمية المهارات المهنية
وأوضحت أن ذلك تم بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي؛ بهدف تنمية المهارات المهنية في قطاع البنوك والأعمال، بحضور وكيل الجامعة للشُّؤون التعليمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي.

معرفة الكثير من المهام الفعلية الميدانية
وقال وكيل الجامعة للشؤون التَّعليميَّة، إن المبادرة تهتم بصقل مهارات التعامل مع سوق العمل، وتوفر للطلبة فرصًا للتدريب الميداني، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم المهنية، ومعرفة الكثير من المهام الفعلية الميدانية، وربطها بما يتلقونه في مقاعد الدراسة.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية 2027 والمحقِّقة لرؤية المملكة 2030 في:
- التأهيل لسوق العمل.
- زيادة فرص التوظيف.
- زيادة كفاءة العملية التعليمية.  

 وأكدت وكيلة عمادة التَّطوير والجودة والمشرفة على مكتب الخريجين وتنمية المهارات المهنيَّة الدكتورة ياسمين الرشيدي، أن اللقاء هدف إلى التعريف بمبادرة الإشراف المهني، واستقطاب الطلبة المميزين أكاديميًّا للانضمام إليها، من خلال تدريب وتأهيل مكثف خلال الرحلة التعليمية بالجامعة.

تأهيل 300 طالب لسوق العمل
وتشمل المبادرة، برامج تدريبية مقدمة من أكاديمية البنك السعودي الفرنسي، مع تعيين مشرفين مهنيين من البنك للإشراف المباشر على الطلبة وتطوير مهاراتهم المهنية قبل التخرج، وبلغ عدد الطلبة المتميزين المستهدفين للتدريب بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي 300 طالب.

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