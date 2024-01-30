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لحملة مؤهل البكالوريوس

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة

2024-01-30_18-23-25
المؤسسة العامة لجسر الملك
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف قانونية لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف المؤسسة العامة لجسر الملك فهد:


- أخصائي قانوني.

شروط شغل الوظائف:


1- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الدراسات القانونية) أو ما يعادلها من التخصصات الأخرى ذات الصلة.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في المجالات ذات الصلة، ويفضّل أن يكون مرخصًا لدى الجهات القضائية في مملكة البحرين.

نبذة عن المؤسسة:


- المؤسسة العامة لجسر الملك فهد هيئة ذات شخصية اعتبارية أنشئت بموجب اتفاقية الإنشاء المبرمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الموقعة بتاريخ 13/4/1406هـ والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 3/5/1406هـ والمرسوم الأميري رقم (4) لسنة 86م بتاريخ 19/5/1406هـ.

موعد التقديم على الوظائف:


- التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م.

طريقة التقديم على الوظائف


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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