القصيم الصحي يقدم 5 نصائح لمذاكرة إيجابية أثناء الاختبارات

أ أ
قدم تجمع القصيم الصحي
5 نصائح للطلبة والطالبات، تهدف لمساعدتهم على المذاكرة بإيجابية أثناء تأدية
اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.
نصائح المذاكرة بإيجابية1ـ أخذ راحة من 5 إلى
10 دقائق في كل ساعة مذاكرة.
2ـ تأكد من الاتصال بالإنترنت قبل الاختبار بوقت كافي، وكن قريبًا من جهاز الشبكة "المودم".
3ـ احرص على أخذ الوجبات المتوازنة ذات القيمة الغذائية.
4ـ احرص على أخذ كفايتك من النوم سبع ساعات فأكثر.
5ـ عند المذاكرة تجنب وجود أي مصدر للإلهاء.
خطوات إدارة وقت
الاختباراتولمعرفة أهم الخطوات
اللازمة لإدارة الوقت، التي تهم شريحة كبيرة من الطلاب والأسر وأولياء الأمور،
يرجى الاطلاع على هذه النقاط:
1 – تحديد الأولويات وقت الاختبارات.
2 – تجنب أي أمور تستهلك الوقت والطاقة.
3 – تخصيص وقت للاسترخاء والابتعاد عن القلق.
دور أولياء الأمور
تجاه الطلاب وقت الاختبارات1 – الدعاء للأبناء بالتوفيق.
2 – التخفيف من القلق والتوتر.
3 – توفير الغذاء الصحي للطلاب.
4 – متابعة الطلاب إثناء المذاكرة.
5 – تهيئة الجو والمكان المناسب.
6 – مساعدة الطلاب على تنظيم الوقت.
وانطلقت اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مراحل التعليم العام.