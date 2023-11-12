القصيم الصحي يقدم 5 نصائح لمذاكرة إيجابية أثناء الاختبارات

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قدم تجمع القصيم الصحي 5 نصائح للطلبة والطالبات، تهدف لمساعدتهم على المذاكرة بإيجابية أثناء تأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. اضافة اعلان





نصائح المذاكرة بإيجابية



خطوات إدارة وقت الاختبارات



دور أولياء الأمور تجاه الطلاب وقت الاختبارات



1ـ أخذ راحة من 5 إلى 10 دقائق في كل ساعة مذاكرة.2ـ تأكد من الاتصال بالإنترنت قبل الاختبار بوقت كافي، وكن قريبًا من جهاز الشبكة "المودم".3ـ احرص على أخذ الوجبات المتوازنة ذات القيمة الغذائية.4ـ احرص على أخذ كفايتك من النوم سبع ساعات فأكثر.5ـ عند المذاكرة تجنب وجود أي مصدر للإلهاء.ولمعرفة أهم الخطوات اللازمة لإدارة الوقت، التي تهم شريحة كبيرة من الطلاب والأسر وأولياء الأمور، يرجى الاطلاع على هذه النقاط:1 – تحديد الأولويات وقت الاختبارات.2 – تجنب أي أمور تستهلك الوقت والطاقة.3 – تخصيص وقت للاسترخاء والابتعاد عن القلق.1 – الدعاء للأبناء بالتوفيق.2 – التخفيف من القلق والتوتر.3 – توفير الغذاء الصحي للطلاب.4 – متابعة الطلاب إثناء المذاكرة.5 – تهيئة الجو والمكان المناسب.6 – مساعدة الطلاب على تنظيم الوقت.وانطلقت اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مراحل التعليم العام.