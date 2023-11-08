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الفرصة متاحة.. وظائف في مطارات الرياض برواتب ومكافآت سنوية

مطارات الرياض
مطارات الرياض
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مازالت الفرصة قائمة للتقديم في وظائف مطارات الرياض، حيث تستمر فترة التقديم إلى الأربعاء القادم 15/11/2023.
وتتمتع الوظائف المتوفرة بالعديد من المميزات، راتب شهري ومكافآت سنوية وتأمين صحي وإجازات سنوية مدفوعة الأجر.اضافة اعلان


شركة مطارات الرياض

وكانت شركة مطارات الرياض قد أعلنت بدء التقديم في (برنامج فال) المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.


مسمى البرنامج:

برنامج فال.

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال.
- المالية.
- التسويق.
- إدارة سلاسل الإمداد.
- الإدارة العامة.
- إدارة المرافق.
- إدارة المخاطر.
- الهندسة المدنية.
- الهندسة الكهربائية.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة الصناعية.
- إدارة الطيران.
- إدارة السلامة.
- أو ما يعادلها.

المزايا:

- تدريب منتهي بالتوظيف.
- راتب شهري.
- إجازات سنوية مدفوعة الأجر.
- تأمين طبي للمتدرب يشمل الوالدين والزوجة والأبناء.
- دورات تدريبية فنية وقيادية.
- زيارات مطار عالمي والاستفادة من الخبرات المختلفة.
- مكافأة سنوية.

حول البرنامج:

يهدف برنامج فال لحديثي التخرج الذي سوف يبدأ في تاريخ 21 يناير 2024 (الدفعة الثالثة) إلى استقطاب الكفاءات السعودية حديثة التخرج لتطويرها مهنياً في قطاع إدارة الطيران، ويتيح لها فرصة التطبيق العملي في بيئة عملية متكاملة.

تفاصيل البرنامج:

المدة: 12 شهراً.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حديثي التخرج من حملة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه من إحدى الجامعة السعودية أو الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم.
3- التفرغ الكامل للبرنامج.
4- اللغة الإنجليزية (STEP 83) أو ما يعادلها.
5- المعدل التراكمي: 3.75 وما فوق أو ما يعادله.
6- لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة.
7- اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات.

نبذة عن الشركة:

شركة مطارات الرياض هي شركة انشئت حديثًا كجزء من برنامج خصخصة قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، وتعمل مطارات الرياض حالياً على إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمطار الملك خالد وإجراء توسعة للخدمات والمرافق الجديدة، بالإضافة إلى المرافق القائمة.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/05/01هـ الموافق 2023/11/15م.

طريقة التقديم:

لمعرفة بقية الشروط والمهارات والتقديم من خلال الرابط التالي:
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