الفرصة متاحة.. وظائف في مطارات الرياض برواتب ومكافآت سنوية

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مازالت الفرصة قائمة للتقديم في وظائف مطارات الرياض، حيث تستمر فترة التقديم إلى الأربعاء القادم 15/11/2023.

وتتمتع الوظائف المتوفرة بالعديد من المميزات، راتب شهري ومكافآت سنوية وتأمين صحي وإجازات سنوية مدفوعة الأجر. اضافة اعلان





شركة مطارات الرياض





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