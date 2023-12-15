الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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العنوان الوطني.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لاستمرار صرف الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
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اشترط حساب المواطن، ضرورة تطابق العنوان الوطني للمستفيدين مع العنوان الوطني في منصة إيجار لاستحقاق الدعم.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك".اضافة اعلان


تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن

وقال برنامج حساب المواطن، إن التعديل على العنوان الوطني المسجل ضمن بيانات المستفيد، لا يؤثر على الدعم المقدم له.
 ويمكن اتخاذ الخطوات التالية لإجراء تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن:
تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن (من هنا)
أدخل البيانات- اسمك وكلمة المرور ورمز التحقق.
قم بزيارة ملف المستفيد.
أدخل العنوان الجديد، انقر فوق حفظ.
سيقوم البرنامج بتأكيد العنوان.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.


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