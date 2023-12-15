العنوان الوطني.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لاستمرار صرف الدعم

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اشترط حساب المواطن، ضرورة تطابق العنوان الوطني للمستفيدين مع العنوان الوطني في منصة إيجار لاستحقاق الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك". اضافة اعلان



لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الايجار في منصة ايجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر اهليتك واستحقاقك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 14, 2023

تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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