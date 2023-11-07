"العدل": 77 ألف جلسة صلح إلكترونية عبر منصة تراضي خلال شهر

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أعلنت وزارة العدل، أنه تم عقد 77 ألف جلسة صلح إلكترونية عبر منصة تراضي خلال شهر.



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منصة تراضي الرقمية



سندات تنفيذية



ويقدم "مركز المصالحة" خدمات الصلح من خلال منصة تراضي الرقمية (taradhi.moj.gov.sa).ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة "سندات تنفيذية" يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.وشهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة "تراضي"، تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري.إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.