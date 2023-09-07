" العدل" تُطلق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور

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أعلنت وزارة العدل، إطلاق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، وذلك بالتزامن مع تدشين وزير العدل وليد الصمعاني، البورصة العقارية رسميًا مطلع الأسبوع الماضي. اضافة اعلان

إجراءات إلكترونية ميسرة

وأوضحت وزارة العدل، أن تطبيق البورصة العقارية، يأتي ضمن قنواتها الرقمية، التي تقدم الخدمات العدلية للمستفيدين، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة على مدار الساعة، ما يختصر الوقت والجهد عليهم.

وبيّنت الوزارة، أن التطبيق يتيح تداول العقارات بيعًا وشراءً، وخدمات الرهن والتمويل العقاري.

خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية

كما يتيح أيضًا خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية؛ ما يعزز المرونة والشفافية في القطاع.





البورصة تقدم خدماتها على مدار الساعة

