العاملة انتهت تأشيرتها وهي خارج المملكة.. بماذا ردت "الجوازات"؟

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، الخطوات التي ينبغي على المستفيد أن يقوم بها إذا انتهت تأشيرة العاملة وهي خارج المملكة.





تمديد تأشيرة الخروج والعودة مادام العامل على سجلك



وقالت الجوازات على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، "في حال مازال المستفيد على سجلك بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: "العاملة انتهت تأشيرتها وهي خارج المملكة ما هو الإجراء؟".





سداد رسوم جواز السفر الإلكتروني عبر "أبشر"



8 خدمات إلكترونية جديدة



وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن سداد رسوم جواز السفر الإلكتروﻧﻲ عبر منصة أبشر من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.وأضافت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس: "تتيح الخدمة للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار تجديد الجواز من خلال منصة أبشر ،إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى".وبالأمس، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشنت المديرية العامة للجوازات، (8) خدمات إلكترونية جديدة على منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض.وذلك بحضور معالي مدير عام الجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ونائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، المهندس ثامر بن محمد الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة علم، الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي.