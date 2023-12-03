الطاقة ترصد رضا المستهلكين عن خدمات محطات الوقود

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بدأت وزارة الطاقة في قياس رضا المستهلكين عن الخدمات المقدَّمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ سعيًا للإسهام في التحسين والتطوير. اضافة اعلان





قياس الرضا عن المحطات داخل المدن



عكس المسار لتعبئة الوقود



المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز



الاطلاع على مسارات الأعمال والمنهجيات



أبرز نماذج التميز والجودة العالمية



تطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة



واشتمل الاستبيان على قياس مدى الرضا عن الخدمات في المحطات داخل المدن، وتوافر المنتجات البترولية، وتنوع وسائل الدَّفع، ومستوى مرافق الخدمات.إضافة إلى توزيع المحطات على الطرق خارج المدن والمحلات التجارية في المحطات، وإطفاء المحركات أثناء تعبئة الوقود، وتعبئة الوقود بواسطة السائق، والتعبئة الذاتية، وعكس المسار لتعبئة الوقود.يُذكر أنَّ محطات الوقود ومرافقها شهدت عمليات تطوير واسعة في السنوات الأخيرة بعد تشغيلها عبر شركات كُبْرَى.من جهة أخرى، حققت وزارة الطاقة المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة في التقييم الصادر عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.ويذكر أن عملية التقييم، والحصول على الاعتماد، تتم عن طريق مقيمين دوليين معتمدين، وذلك من خلال الاطلاع على مسارات الأعمال، والمنهجيات وتقييمها مكتبيًا وميدانيًا للتحقق من تطبيق جميع معايير التميز.ويُعدّ هذا النموذج من أبرز نماذج التميز والجودة العالمية، لأنه يمكّن المنظمات من تقييم مستوى نضجها المؤسسي، والإسهام في تحسين وتطوير أدائها كمؤسسات.ويأتي الحصول على هذا الاعتماد ضمن خطة الوزارة لتمكين وتطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة وموحدة، من خلال سعيها لإيجاد إطار عمل موحد للتميز والجودة، يضمن استدامة العمل، ومتابعة تطويره من قِبل قيادات الوزارة، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.