الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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الطاقة ترصد رضا المستهلكين عن خدمات محطات الوقود

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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بدأت وزارة الطاقة في قياس رضا المستهلكين عن الخدمات المقدَّمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ سعيًا للإسهام في التحسين والتطوير.اضافة اعلان

قياس الرضا عن المحطات داخل المدن

واشتمل الاستبيان على قياس مدى الرضا عن الخدمات في المحطات داخل المدن، وتوافر المنتجات البترولية، وتنوع وسائل الدَّفع، ومستوى مرافق الخدمات.

عكس المسار لتعبئة الوقود

إضافة إلى توزيع المحطات على الطرق خارج المدن والمحلات التجارية في المحطات، وإطفاء المحركات أثناء تعبئة الوقود، وتعبئة الوقود بواسطة السائق، والتعبئة الذاتية، وعكس المسار لتعبئة الوقود.
يُذكر أنَّ محطات الوقود ومرافقها شهدت عمليات تطوير واسعة في السنوات الأخيرة بعد تشغيلها عبر شركات كُبْرَى.

المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز

من جهة أخرى، حققت وزارة الطاقة المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة في التقييم الصادر عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

الاطلاع على مسارات الأعمال والمنهجيات

ويذكر أن عملية التقييم، والحصول على الاعتماد، تتم عن طريق مقيمين دوليين معتمدين، وذلك من خلال الاطلاع على مسارات الأعمال، والمنهجيات وتقييمها مكتبيًا وميدانيًا للتحقق من تطبيق جميع معايير التميز.

أبرز نماذج التميز والجودة العالمية

 ويُعدّ هذا النموذج من أبرز نماذج التميز والجودة العالمية، لأنه يمكّن المنظمات من تقييم مستوى نضجها المؤسسي، والإسهام في تحسين وتطوير أدائها كمؤسسات.

تطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة

ويأتي الحصول على هذا الاعتماد ضمن خطة الوزارة لتمكين وتطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة وموحدة، من خلال سعيها لإيجاد إطار عمل موحد للتميز والجودة، يضمن استدامة العمل، ومتابعة تطويره من قِبل قيادات الوزارة، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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