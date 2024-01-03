الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

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الضمان الصحي يغطي علاج الأسنان في هاتين الحالتين

مجلس الضمان الصحي
الضمان الصحي
أ أ
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أعلن مجلس الضمان الصحي أنه حفاظا على أسنانك تغطي وثيقة الضمان الصحي الأساسية تكاليف علاج الأسنان.
ونشر مجلس الضمان الصحي على صفحتة الرسمية في "إكس" أن الضمان يضمنك في تكاليف علاج الأسنان محددًا العلاجات التي يغطيها في أمراض الأسنان.اضافة اعلان

الضمان الصحي يغطي علاج الأسنان

طب الاسنان الأساسي الوقائي، مغطى حتى 1200 رريال بحد أقصى بدون نسبة تحمل خلال هذه الوثيقة.
وعلاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة، مغطاة حتى 800 رياال ونبسبة تحمل 20% خلال هذه الوثيقة.

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية

وكان مجلس الضمان الصحي قد كشف، أنه يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة عبر منصة أبشر.


خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي

وأوضح أنه يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي ضمان
،برقم الهوية الوطنية أو برقم الإقامة وذلك عبر الخطوات التالية:
1 - الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي "من هنا".
2 - الضغط على الخدمات الإلكترونية.
3 -  اختيار خدمة “استعلام عن حالة التأمين الصحي”.
4 - الضغط على “لخدمتك”.
5 - إدخال رقم بطاقة الأحوال أو الإقامة.
6 – ادخال رمز التحقق الموجود في الصورة.
7 - الضغط على إرسال.

خطوات الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين

فيما أتاحت منصة "ضمان" التابعة لمجلس الضمان الصحي للوافدين، إمكانية الاستفسار عن التأمين الصحي الخاص بهم، وذلك على النحو التالي:
1 - الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي "هنا".
2 - اختيار الخدمات الإلكترونية.
3 - اختار خدمة “استعلام عن تأمين الزائرين“.
4 - إدخال رقم الجواز أو رقم التأشيرة أو رقم الحدود.
5 - كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة.
6 - الضغط على إرسال.

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