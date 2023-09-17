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الضمان الاجتماعي.. هل يؤثر وجود سائق على استحقاق المعاش؟

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي يتم صرفه شهريًا للمستفيدين
أ أ
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قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان وجود سائق خاص وعامل منزل يؤثر على استحقاق مستفيد الضمان الاجتماعي، وكم العمالة المسموح بها لمستفيد الضمان بحيث لا تؤثر على استحقاقه؟
وأضافت الوزارة عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "يؤثر على استحقاق المعاش وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية".


معاش الضمان الاجتماعي

ومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم صرف الراتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداعه في الحسابات البنكية ويصرف عبر بطاقات "الفيزا" الخاصة بهم، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.
-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.
-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 


وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:
-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.
-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.
-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.
-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.
-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.
-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.


الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج
-الأسر التي ليس لديها من يعولها.
-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.
-المسنون وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.
-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
–أسر المدمن والمسجون والغائب.
-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.
-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.
-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.

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