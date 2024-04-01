"#الضمان_الاجتماعي_المطور" يتصدر منصة "إكس"

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تصدر هاشتاق " #الضمان_الاجتماعي_المطور "، قائمة الوسوم المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تزامنًا مع إيداع مبالغ الدفعة 28 في حسابات المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط.





الضمان الاجتماعي المطور



مبالغ الدورة الـ 28 من نظام الضمان الاجتماعي المطور



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

