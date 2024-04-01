"#الضمان_الاجتماعي_المطور" يتصدر منصة "إكس"

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تصدر هاشتاق " #الضمان_الاجتماعي_المطور "، قائمة الوسوم المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تزامنًا مع إيداع مبالغ الدفعة 28 في حسابات المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط.
الضمان الاجتماعي المطورويحظى الضمان الاجتماعي المطور باهتمام شريحة واسعة من المواطنين بالمملكة، ويستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع سعيًا إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وانصب اهتمام الكثير من المستفيدين على طرح التساؤلات المتعلقة بالبنوك التي تم إيداع مبالغ الضمان فيها في وقت مبكر اليوم، والأخرى التي لم يتم الإيداع فيها حتى الآن.
وكان بنك الراجحي في مقدمة البنوك التي تم إيداع معاش الضمان فيها، فيما يقول عملاء بنوك أخرى إنهم لازالوا في الانتظار.
مبالغ الدورة الـ 28 من نظام الضمان الاجتماعي المطوروأعلنت وزارة الموارد البشرية، أنه سيتم إيداع مبالغ الدورة الـ 28 من نظام الضمان الاجتماعي المطور للمؤهلين المستوفين للشروط اليوم الاثنين.
وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.