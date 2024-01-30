الضمان الاجتماعي.. أسهل طريقة للتسجيل من أجل الحصول على الدعم 1445

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يسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم. اضافة اعلان

ويستهدف النظام المحتاجين فقط بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية مادامت المعايير والشروط متحققة





خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

