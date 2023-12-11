الصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات بالرياض

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) و (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف في الشركة وشركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية). اضافة اعلان

وأوضحت الشركة، أن الوظائف متاحة في عدة مجالات بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.





الوظائف (شركة الإلكترونيات المتقدمة):



الوظائف (الشركة السعودية للصناعات العسكرية):



طريقة التقديم:



1- مهندس النظم الرئيسي.2- أخصائي أمن المعلومات.1- مدير فني (NET).2- مدير فني (AR&VR).نبذة عن الشركة:- كيانٌ وطنيٌ مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تأسس في مايو 2017م، يُعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويلعب دوراً رئيسياً في ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويطمح ليكون ضمن ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.- من خلال الرابط التالي:الوظائف (شركة الإلكترونيات المتقدمة):الوظائف (الشركة السعودية للصناعات العسكرية):