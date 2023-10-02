الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة" تُعلن 3 برامج تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة شهرية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أ أ
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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، بدء التقديم على 3 برامج تدريب منتهي بالتوظيف، للعمل في (وزارة الصحة) و (وزارة الحرس الوطني) بالإضافة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، مع منح المتدربين مكافأة شهرية أثناء التدريب - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان
* البرامج التدريبية:
1- برنامج فني التعقيم الطبي.
2- برنامج مساعد طبيب أسنان.
3- برنامج فني رعاية مرضى.
* جهات التعيين:
- وزارة الصحة.
- وزارة الحرس الوطني.
- جامعة الملك سعود.
- بالإضافة لجهات حكومية وخاصة.
* التخصصات المستهدفة:
- أحياء
- أحياء دقيقة
- تقنية حيوية
- فيزياء
- كيمياء
- كيمياء حيوية
- فيزياء طبية
- علم حيوان
- علم نبات
- علوم طبية حيوية
* التصنيف المهني:
- فني.
* شروط البرنامج:
1- سعودي/ـة الجنسية.
2- ليس على رأس العمل
3- شهادة بكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
4- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
5- يجب إرفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.
6- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
7- الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد.
* آلية فرز وترشيح الطلبات:
أولا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.
ثانيًا: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.
* ملاحظات:
- اختبار STEP هو الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج.
- مدة صلاحية اختبار STEP 3 سنوات.
- سيتم اعتماد درجة اختبار STEP المربوطة من منصة قياس.
- درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 67
- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب.
- سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.
- في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاءك لجميع الشروط بالإضافة الى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهما يأتي أولا.
- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم إشعار المرشح بذلك عبر البريد الإلكتروني.
* مواعيد التقديم:
- بداية التقديم: الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م.
- نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م.
* رابط التقديم:
- يبدأ التقديم على برامج التدريب المنتهي بالتوظيف (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر موقع الهيئة الرسمي:
1- التقديم على برنامج فني التعقيم الطبي:
( اضغط هـنـا )
2- التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان:
( اضغط هـنـا )
3- التقديم على برنامج فني رعاية مرضى:
( اضغط هـنـا )

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