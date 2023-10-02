"الصحة" تُعلن 3 برامج تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة شهرية

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، بدء التقديم على 3 برامج تدريب منتهي بالتوظيف، للعمل في (وزارة الصحة) و (وزارة الحرس الوطني) بالإضافة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، مع منح المتدربين مكافأة شهرية أثناء التدريب - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان

* البرامج التدريبية:

1- برنامج فني التعقيم الطبي.

2- برنامج مساعد طبيب أسنان.

3- برنامج فني رعاية مرضى.

* جهات التعيين:

- وزارة الصحة.

- وزارة الحرس الوطني.

- جامعة الملك سعود.

- بالإضافة لجهات حكومية وخاصة.

* التخصصات المستهدفة:

- أحياء

- أحياء دقيقة

- تقنية حيوية

- فيزياء

- كيمياء

- كيمياء حيوية

- فيزياء طبية

- علم حيوان

- علم نبات

- علوم طبية حيوية

* التصنيف المهني:

- فني.

* شروط البرنامج:

1- سعودي/ـة الجنسية.

2- ليس على رأس العمل

3- شهادة بكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

4- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

5- يجب إرفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

6- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

7- الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد.

* آلية فرز وترشيح الطلبات:

أولا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.

ثانيًا: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

* ملاحظات:

- اختبار STEP هو الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج.

- مدة صلاحية اختبار STEP 3 سنوات.

- سيتم اعتماد درجة اختبار STEP المربوطة من منصة قياس.

- درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 67

- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب.

- سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.

- في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاءك لجميع الشروط بالإضافة الى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهما يأتي أولا.

- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم إشعار المرشح بذلك عبر البريد الإلكتروني.

* مواعيد التقديم:

- بداية التقديم: الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م.

- نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م.

* رابط التقديم:

- يبدأ التقديم على برامج التدريب المنتهي بالتوظيف (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر موقع الهيئة الرسمي:

1- التقديم على برنامج فني التعقيم الطبي:

( اضغط هـنـا )

2- التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان:

( اضغط هـنـا )

3- التقديم على برنامج فني رعاية مرضى:

( اضغط هـنـا )

