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"الصحة" تعلن برامج تدريبية منتهية بالتوظيف للجنسين حملة البكالوريوس

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية عن فتح التقديم على 3 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، وهي: مساعد طبيب أسنان، فني رعاية مرضى، فني التعقيم الطبي"، على التفاصيل والشروط التالية:اضافة اعلان

1 - برنامج مساعد طبيب أسنان

- ليس على رأس عمل.
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- حاصل على بكالوريوس في التخصصات: "
أحياء - أحياء دقيقة - تقنية حيوية - فيزياء - كيمياء - كيمياء حيوية - فيزياء طبية - علم حيوان - علم نبات - علوم طبية حيوية".
- حاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الانجليزية المعتمد STEP 60 وأعلى.

2- برنامج فني رعاية مرضى

- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- ليس على رأس عمل.
- حاصل على بكالوريوس في التخصصات: "
أحياء - أحياء دقيقة - تقنية حيوية - فيزياء - كيمياء - كيمياء حيوية - فيزياء طبية - علم حيوان - علم نبات - علوم طبية حيوية".
- حاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الانجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى.

3 - برنامج فني التعقيم الطبي

- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- ليس على رأس عمل.
- حاصل على بكالوريوس في التخصصات: "
أحياء - أحياء دقيقة - تقنية حيوية - فيزياء - كيمياء - كيمياء حيوية - فيزياء طبية - حيوان - علم نبات - علوم طبية حيوية".
- حاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الانجليزية المعتمد STEP 67 وأعلى.

مدة البرنامج

-  12 شهرًا مع توفر مكافأة للبرنامج.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/2 هـ ويستمر حتى السبت 1445/3/15هـ. عن طريق الروابط التالية:
- مساعد طبيب أسنان: (اضغط هنا).
- فني رعاية مرضى: (اضغط هنا).
- فني التعقيم الطبي: (اضغط هنا).

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