"الصحة" تعلن برامج تدريبية منتهية بالتوظيف للجنسين حملة البكالوريوس

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية عن فتح التقديم على 3 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، وهي: مساعد طبيب أسنان، فني رعاية مرضى، فني التعقيم الطبي"، على التفاصيل والشروط التالية: اضافة اعلان





1 - برنامج مساعد طبيب أسنان



2- برنامج فني رعاية مرضى



3 - برنامج فني التعقيم الطبي



مدة البرنامج



طريقة التقديم

