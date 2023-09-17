"الصحة" تعلن برامج تدريبية منتهية بالتوظيف للجنسين حملة البكالوريوس

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية عن فتح التقديم على 3 برامج تدريبية
منتهية بالتوظيف، وهي: مساعد طبيب أسنان، فني رعاية مرضى، فني التعقيم الطبي"، على التفاصيل
والشروط التالية:
1 -
برنامج مساعد طبيب أسنان- ليس
على رأس عمل.
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- حاصل على بكالوريوس في التخصصات: "
أحياء - أحياء دقيقة - تقنية حيوية - فيزياء - كيمياء - كيمياء حيوية - فيزياء طبية - علم حيوان - علم نبات - علوم طبية حيوية".
- حاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الانجليزية المعتمد STEP 60 وأعلى.
2- برنامج
فني رعاية مرضى- أن
يكون المتقدم مواطنًا.
- ليس على رأس عمل.
- حاصل على بكالوريوس في التخصصات: "
أحياء - أحياء دقيقة - تقنية حيوية - فيزياء - كيمياء - كيمياء حيوية - فيزياء طبية - علم حيوان - علم نبات - علوم طبية حيوية".
- حاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الانجليزية المعتمد STEP 52 وأعلى.
3 -
برنامج فني التعقيم الطبي- أن
يكون المتقدم مواطنًا.
- ليس على رأس عمل.
- حاصل على بكالوريوس في التخصصات: "
أحياء - أحياء دقيقة - تقنية حيوية - فيزياء - كيمياء - كيمياء حيوية - فيزياء طبية - حيوان - علم نبات - علوم طبية حيوية".
- حاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الانجليزية المعتمد STEP 67 وأعلى.
مدة
البرنامج- 12 شهرًا مع توفر مكافأة للبرنامج.
طريقة
التقديميبدأ
التقديم يوم الأحد 1445/3/2 هـ ويستمر حتى السبت 1445/3/15هـ. عن طريق الروابط التالية:
- مساعد طبيب أسنان: (اضغط هنا).
- فني رعاية مرضى: (اضغط هنا).
- فني التعقيم الطبي: (اضغط هنا).