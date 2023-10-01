"الصحة" تحدد كيفية منح الإجازة المرضية

أ أ

أعلنت وزارة الصحة، أن الإجازة المرضية يتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج .

وقال حساب "الصحة 937" في منصة "إكس" في رده على استفسار بهذا الخصوص: "بشكل عام تُمنح الإجازة المرضية وتحدد مدتها بناءً على تقييم الحالة الصحية من قبل الطبيب المعالج". اضافة اعلان



وعليكم السلام ، مساءك صحة

بشكل عام تمنح الإجازة المرضية وتحدد مدتها بناءاً على تقييم الحالة الصحية من قبل الطبيب المعالج .

متمنين لكم دوام الصحة والعافية . — الصحة_937 (@SaudiMOH937) September 30, 2023

آلية إصدار الإجازة المرضية



خدمة الإجازات المرضية



كيفية الحصول على الخدمة؟



الشروط المسبقة للحصول على الخدمة



إجراءات الخدمة:



وفيما يتعلق بآلية الإصدار الإلكتروني للإجازة المرضية، يستغرق إصدار الإجازة المرضية 24 ساعة برسالة نصية تفيد بإصدار الإجازة، بعد وصول الرسالة يمكنك الاطلاع على تفاصيلها من خلال - تطبيق صحتي.وقالت إنه "في حال تجاوزت المدة أكثر من ذلك ولم تظهر في تطبيق صحتي، فضلاً تزويدنا بالمعلومات عبر الرسائل الخاصة".تُعنى هذه الخدمة بالإصدار الإلكتروني للإجازات المرضية من خلال ربط الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة التخصصات، ووزارة الخدمة المدنية.وتقوم الخدمة بأتمتة الإجراءات بين هذه الجهات بشكل تكاملي من خلال الربط الإلكتروني مما يسمح لمقدم الخدمة من الجهات الصحية إصدار هذه الإجازات ومشاركتها إلكترونيًا مع المستفيدين.تتم مشاركة تقرير الإجازة المرضية إلكترونيًا مع وزارة الخدمة المدنية. أيضًا يتم مشاركة تقرير الإجازة المرضية مع المستفيد النهائي وهو الفرد إلكترونيًا من خلال رسائل نصية وخاصية الطباعة عن طريق البوابة.بإمكان المنشآت الصحية الحصول على الخدمة، وذلك بالتسجيل في منصة (صحة) للخدمات الصحية الإلكترونية أو عبر الربط الإلكتروني مع أنظمة المعلوماتية الصحية. وللحصول على إرشادات الربط الإلكتروني، يرجى التواصل مع فريق دعم منصة (صحة) على البريد الإلكتروني.أن تكون المنشأة الصحية مصرحًا لها بإصدار إجازات مرضية لمراجعيها من المرضى ومرافقيهم.تتيح خدمة الإجازات المرضية للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية للمرضى، وذلك بالتحقق من بيانات المرضى، والأطباء، والمنشآت الصحية، وموثوقية مصدرها المعتمد من خلال دليل المستخدم.