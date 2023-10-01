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صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة" تحدد كيفية منح الإجازة المرضية

الإجازة المرضية
وزارة الصحة
أ أ
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أعلنت وزارة الصحة، أن الإجازة المرضية يتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج .
وقال حساب "الصحة 937" في منصة "إكس" في رده على استفسار بهذا الخصوص: "بشكل عام تُمنح الإجازة المرضية وتحدد مدتها بناءً على تقييم الحالة الصحية من قبل الطبيب المعالج".اضافة اعلان


آلية إصدار الإجازة المرضية

وفيما يتعلق بآلية الإصدار الإلكتروني للإجازة المرضية، يستغرق إصدار الإجازة المرضية 24 ساعة برسالة نصية تفيد بإصدار الإجازة، بعد وصول الرسالة يمكنك الاطلاع على تفاصيلها من خلال - تطبيق صحتي.
وقالت إنه "في حال تجاوزت المدة أكثر من ذلك ولم تظهر في تطبيق صحتي، فضلاً تزويدنا بالمعلومات عبر الرسائل الخاصة".

خدمة الإجازات المرضية

 تُعنى هذه الخدمة بالإصدار الإلكتروني للإجازات المرضية من خلال ربط الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة التخصصات، ووزارة الخدمة المدنية.
وتقوم الخدمة بأتمتة الإجراءات بين هذه الجهات بشكل تكاملي من خلال الربط الإلكتروني مما يسمح لمقدم الخدمة من الجهات الصحية إصدار هذه الإجازات ومشاركتها إلكترونيًا مع المستفيدين.
تتم مشاركة تقرير الإجازة المرضية إلكترونيًا مع وزارة الخدمة المدنية. أيضًا يتم مشاركة تقرير الإجازة المرضية مع المستفيد النهائي وهو الفرد إلكترونيًا من خلال رسائل نصية وخاصية الطباعة عن طريق البوابة.

كيفية الحصول على الخدمة؟


بإمكان المنشآت الصحية الحصول على الخدمة، وذلك بالتسجيل في منصة (صحة) للخدمات الصحية الإلكترونية أو عبر الربط الإلكتروني مع أنظمة المعلوماتية الصحية. وللحصول على إرشادات الربط الإلكتروني، يرجى التواصل مع فريق دعم منصة (صحة) على البريد الإلكتروني.

الشروط المسبقة للحصول على الخدمة

أن تكون المنشأة الصحية مصرحًا لها بإصدار إجازات مرضية لمراجعيها من المرضى ومرافقيهم.

إجراءات الخدمة:

تتيح خدمة الإجازات المرضية للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية للمرضى، وذلك بالتحقق من بيانات المرضى، والأطباء، والمنشآت الصحية، وموثوقية مصدرها المعتمد من خلال دليل المستخدم.

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