الشروط ورابط التقديم.. اليوم بدء التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن فتح باب التوظيف، اليوم الاثنين، لشغل وظائفها بنظام التعاقد "المرحلة الرابعة".





رابط وطريقة التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية



المؤهلات المستهدفة في وظائف الشؤون الإسلامية



ملحوظة



طريقة التقديم

