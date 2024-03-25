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الشروط ورابط التقديم.. اليوم بدء التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

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وزارة الشؤون الإسلامية
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن فتح باب التوظيف، اليوم الاثنين، لشغل وظائفها بنظام التعاقد "المرحلة الرابعة".اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

وأوضحت أن الوظائف متاحة بالمسميات "مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين"، في كافة مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:
1 - وظائف الأئمة (لحملة الثانوية فأعلى - رجال".
2 - وظائف المؤذنين "لحملة الثانوية فأعلى - رجال".
3 - وظائف المراقبين "لحملة الثانوية فأعلى - رجال ونساء".
4 - وظائف الدعوة "لحملة البكالوريوس فأعلى - رجال ونساء".
5 - وظائف حراس الأمن "لحملة الثانوية فأعلى - رجال ونساء".

المؤهلات المستهدفة في وظائف الشؤون الإسلامية

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

ملحوظة

- لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.

طريقة التقديم

ويبدأ التقديم اليوم الاثنين 1445/9/15هـ عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/9/22هـ.

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