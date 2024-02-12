الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الشروط والرابط.. استمرار التقديم على برنامج "وقاية" الحكومي المجاني

وقاية
وقاية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية" بدء التقديم في برنامج الصحة والسلامة المهنية الصناعية "عن بُعد"، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التفاصيل:

- يُقام البرنامج "عن بُعد".
- مجاني.
- الفئة المستهدفة "جميع العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية في القطاع الصناعي".

الأهداف:

- القيام بتمارين ذاتية للتقييم المخاطر.
- التعرف على أبرز الطرق لرصد المخاطر الصناعية.
- التعرف على أبرز المخاطر المرتبطة بالأعمال الصناعية.
- القيام بتمارين ذاتية للتعرف على احتمالية وقوع الخطر وما مدى شدته.
- التعرف وبشكل متقدم على مخاطر الصحة والسلامة المهنية في القطاع الصناعي.

التفاصيل:

اضغط هنا

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


اقرأ أيضا

لحملة التمريض.. مستشفى الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف لا تشترط الخبرة

رابط وموعد التقديم في وظائف جامعة الملك خالد 1445

بشرى للخريجين.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 12 فبراير.. عيار 24 يسجل 244 ريالًا

عاجل.. منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الصحة العامة وقاية 6:36 م الإثنين، 29 يناير 2024

هيئة الصحة العامة "وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة