الشروط والرابط.. استمرار التقديم على برنامج "وقاية" الحكومي المجاني

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أعلنت
هيئة الصحة العامة "وقاية" بدء التقديم في برنامج الصحة والسلامة
المهنية الصناعية "عن بُعد"، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
التفاصيل:-
يُقام البرنامج "عن بُعد".
- مجاني.
- الفئة المستهدفة "جميع العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية في القطاع الصناعي".
الأهداف:-
القيام بتمارين ذاتية للتقييم المخاطر.
- التعرف على أبرز الطرق لرصد المخاطر الصناعية.
- التعرف على أبرز المخاطر المرتبطة بالأعمال الصناعية.
- القيام بتمارين ذاتية للتعرف على احتمالية وقوع الخطر وما مدى شدته.
- التعرف وبشكل متقدم على مخاطر الصحة والسلامة المهنية في القطاع الصناعي.