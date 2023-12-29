الشروط والبيانات المطلوبة للتسجيل في منتج تطوير الخريجين بـ"هدف"؟

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أكد صندوق الموارد البشرية، على أن برنامج تطوير الخريجين يستهدف تطوير خريجي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى؛ من أجل إكسابهم الخبرة العملية الميدانية. اضافة اعلان





برنامج تطوير الخريجين.. خطوات التسجيل



من يستهدف برنامج تطوير الخريجين؟



شروط وضوابط برنامج تطوير الخريجين



آلية الدعم للخريجين



مزايا تطوير الخريجين



1ـ الدخول على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية.2ـ النقر على أيقونة البرامج والخدمات.3ـ اختيار أيقونة فرد.4ـ اختيار تدريب.5ـ اختيار برنامج التدريب على رأس العمل.6ـ تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.7ـ يعرض النظام للمستخدم نبذة عن البرنامج والأهداف الخاصة بالبرنامج.8ـ يختار المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام ثم التسجيل.1ـ خريجو المعاهد والكليات حملة الدبلومات.2ـ خريجو الجامعات من حملة البكالوريوس فأعلى.ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج:1ـ أن يكون سعودي الجنسية.2ـ أن يكون مسجلاً في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.3ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين)، أو أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.4ـ أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاث أشهر السابقة.5ـ ألا يكون ملتحقاً بأي عمل حالياً في القطاع العام أو الخاص.6ـ ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.7 ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد عن فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.يسهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بدعم خريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية وحملة البكالوريوس فأعلى بمكافأة تبلغ (3000) ريال شهريًا، ولمدة تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر .ـ تقليص الفجوة بين مؤهلات الفرد والمهارات المطلوبة لسوق العمل.ـ تهيئة وتطوير الخريجين بالخبرة العملية والمهنية وفق احتياج سوق العمل.ـ توفير تجارب عملية عالية الجودة وزيادة فرص التوظيف.ـ مكافأة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية تبلغ (3000) ريال شهريًا.