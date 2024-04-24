الشركة الوطنية للنقل البحري تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري (شركة البحري) عن توفر (10) وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
- كاتب خدمة عملاء
- ضابط برج المراقبة
- أخصائي غرامات التأخير والمطالبات
- مصمم المؤسسة
- مشرف الغاز
- مشرف تدريب
- مساعد مدير التحول الرقمي
- مشرف منطقة المستودعات
- أخصائي عمليات النفط والغاز
- مساعد مدير ذكاء الأعمال
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الأعمال التجارية
- إدارة سلاسل الإمداد
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الخدمات اللوجستية
- النقل البحري
- الهندسة
- هندسة المشاريع
- الهندسة البحرية
- الهندسة الصناعية
- أو مايعادلهم
نبذة عن الشركة:
تأسست شركة البحري التي كانت تعرف سابقاً بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب مرسوم ملكي في 1398هـ كشركة مساهمة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (22%) من أسهمها، وتمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير (20%)، لدى الشركة حالياً (92) سفينة وناقلة نفط عملاقة وتعتبر واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا