الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الشركة الوطنية للنقل البحري تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

البحري
البحري
أ أ
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري (شركة البحري) عن توفر (10) وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

- كاتب خدمة عملاءاضافة اعلان
- ضابط برج المراقبة
- أخصائي غرامات التأخير والمطالبات
- مصمم المؤسسة
- مشرف الغاز
- مشرف تدريب
- مساعد مدير التحول الرقمي
- مشرف منطقة المستودعات
- أخصائي عمليات النفط والغاز
- مساعد مدير ذكاء الأعمال

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- الأعمال التجارية
- إدارة سلاسل الإمداد
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الخدمات اللوجستية
- النقل البحري
- الهندسة
- هندسة المشاريع
- الهندسة البحرية
- الهندسة الصناعية
- أو مايعادلهم

نبذة عن الشركة:


تأسست شركة البحري التي كانت تعرف سابقاً بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب مرسوم ملكي في 1398هـ كشركة مساهمة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (22%) من أسهمها، وتمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير (20%)، لدى الشركة حالياً (92) سفينة وناقلة نفط عملاقة وتعتبر واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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