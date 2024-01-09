الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية تعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

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أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن بدء التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بمدينة الرياض ومحافظة الخرج، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الفئة المستهدفة للتدريب في الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:



نبذة عن البرنامج:



تفاصيل البرنامج:



متطلبات البرنامج:



نبذة عن الشركة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- خريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية.- إعدادهم للالتحاق بالعمل في الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، حيث يوفر البرنامج للمشاركين خلال فترة التدريب المهارات الفنية في تخصص الميكانيكا والالكترونيات واللغة الانجليزية بالإضافة الى المهارات الوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في العمل.- الفئة المستهدفة: خريجي المرحلة الثانوية العامة والثانوية الصناعية.- مقر العمل بعد التخرج: منطقة الرياض - مدينة الخرج.- مدة البرنامج : 24 شهر (12 شهر تدريب نظري إضافة إلى 12 شهر تدريب عملي).- مسار التدريب: مساعد فني تصنيع.1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية.2- أن لا تقل نسبة التخرج عن 75%.3- أن لا يزيد عمر المتقدم 24 سنة.4- اجتياز المقابلات الشخصية والإختبارات الأولية وفقاً للشروط المحددة.5- الموافقه على الدراسة في أي مدينة في المملكة العربية السعودية.6- اجتياز الفحص الطبي.- الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية تسعى لتوطين التقنية والمشاركة بفعالية في الجهود الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وتسعى الشركة إلى امتلاك القدرات التقنية اللازمة لتزويد عملائها بخدمات تصنيع القطع الميكانيكية والبصرية، وتقديم اختبارات بيئية وهندسية.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/27هـ الموافق 2024/01/09م.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):