الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن عشرات الوظائف في مختلف التخصصات

أ أ

أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير إحدى شركات (أرامكو السعودية) المشتركة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في مختلف المجالات الإدارية والتقنية والهندسية والفنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





وظائف الشركة العالمية للصناعات البحرية:



التخصصات المطلوبة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:



- مراقب مالي.- المدير العام للمشتريات.- مراقب الوثائق.- محاسب رئيسي.- محاسب أول للدفاتر العامة.- رئيس قسم عمليات أمن المعلومات.- مدير الخدمات التقنية.- مفتش جودة الطعام.- أخصائي عمليات اللوجستيات.- مهندس تخطيط الصيانة.- مدير نظام ERP للعمليات.- مهندس بحري.- مُحلل مالي أول.- مهندس تخطيط.- مدير التوريد.- رئيس قسم إدارة العقود.- مسؤول مشتريات أول.- مدير مشتريات المشروع.- استشاري مشتريات أول.- أخصائي عمليات اللوجستيات.- مُحلل أمن المعلومات.- وغيرها من الوظائف.- التخصصات الإدارية.- التخصصات القانونية.- التخصصات المالية.- التخصصات التقنية.- التخصصات الهندسية.- الشركة العالمية للصناعات البحرية هي حوض بحري يتفرد بمرونة عالية ورؤية مستقبلية، ستساهم الشركة في رسم مستقبل الصناعة البحرية الوطنية بصفتها أكبر حوض بحري متقدم ومستدام ومتكامل الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مخطط طموح لتحقيق التوسّع على الصعيد العالمي.- من خلال الرابط التالي: