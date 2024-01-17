الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن 26 وظيفة شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر (26) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة) حسب المسميات والشروط التالية:





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مزايا وظائف الخطوط الحديدية:





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