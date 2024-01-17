الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

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الشركة السعودية للخطوط الحديدية تعلن عن 26 وظيفة شاغرة

الخطوط الحديدية السعودية سار
الشركة السعودية للخطوط الحديدية
أ أ
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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر (26) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة) حسب المسميات والشروط التالية:

وظائف الخطوط الحديديةاضافة اعلان



- مساعد إداري               
- أخصائي مبيعات خدمات الشحن               
- خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات
- أخصائي محاسبة الحسابات الدائنة           
- أخصائي مشتريات البنية التحتية               
- رئيس قسم محطة                  
- رئيس مراقب العمليات               
- مدقق أول للجودة والدعم              
- محلل أول لمخاطر المؤسسات واستمرارية الأعمال       
- كبير محللي تدريب العمليات         
- محلل مساعد تدريب                 
- مدير حيازة الأراضي          
- مدير أول لادارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال                
- مهندس أصول الركاب                
- مهندس صيانة          
- مهندس تخطيط قطار الركاب
- مدرب فني           
- سائق قطار                
- خبير تخطيط الشحن والمكتب الفني                      
- خبير البنية التحتية لتقنية المعلومات      
- خبير هندسة صيانة عربات الشحن                 
- رئيس قسم الاستراتيجية وتخطيط الأعمال               
- خبير مكتب إدارة المشاريع       
- وظائف آخرى           

مزايا وظائف الخطوط الحديدية: 


- رواتب تنافسية تحدد حسب المؤهل أو الخبرة.
- بدل نقل 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي.
- تأمين طبي شامل للموظف وعائلته ووالديه.
- إجازة سنوية مدفوعة
- فرص تدريب وتطوير داخل وخارج المملكة.
 

طريقة التقديم على الوظائف:


متاح التقديم حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".

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