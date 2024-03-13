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الشركة السعودية للاستثمار الزراعي تعلن عن طرح وظائف شاغرة في الرياض

موظف - وظائف - توظيف
أرشيفية
أ أ
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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي - سالك (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر وظائف إدارية ومالية في مقرها بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان
- مساعد شؤون مجلس الإدارة (Board Affairs Associate)
- مساعد تنمية الاستثمار المحلي (Local Investment Development Associate)

التخصصات المطلوبة في "سالك":


- إدارة الأعمال
- الاقتصاد
- المالية
- أو مايعادلهم 

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.
- توفر المتطلبات والمهارات الأخرى المحددة لكل وظيفة
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.

نبذة عن الشركة:


تأسست سالك (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني) بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 22 بتاريخ 1430/4/18 (2009/4/14م) كشركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد نص نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للمساهمة في توفير السلع الغذائية التي يتم الإستثمار في إنتاجها وتوريدها من الدول المستهدفة بالإستثمار وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار الأسعار في المملكة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابلط التالي: اضغط هنا

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