الشؤون الإسلامية تعلن عن استمرار إتاحة التسجيل في هذه الوظائف

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أعلنت
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استمرار إتاحة التسجيل في وظائف
(الأئمة) و (المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً
للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:- أن يكون المتقدم سعودي
الجنسية.
1- وظائف الأئمة:
- ألا يقل العمر عن 18 سنة .
- الحصول على الشهادة الثانوية.
- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
- التفرغ التام للعمل.
- اجتياز الكشف الطبي.
- حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
2- وظائف المؤذنين:- أن يكون المتقدم سعودي
الجنسية.
- ألا يقل العمر عن 18 سنة.
- الحصول على الشهادة الثانوية.
- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
- التفرغ التام للعمل.
- اجتياز الكشف الطبي.
- حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
نبذة
عن الوزارة :- وزارة الشؤون الإسلامية
والدعوة والإرشاد، تأسست في 20 محرم عام 1414هـ، وهي الوزارة المسؤولة عن جميع
الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وتتولى الإشراف على الأمور المتعلقة
بالأوقاف الخيرية وتنمية أعيانها، وبشؤون المساجد والمصليات، والإشراف العام على
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
طريقة
التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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