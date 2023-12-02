الشؤون الإسلامية تعلن عن استمرار إتاحة التسجيل في هذه الوظائف

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استمرار إتاحة التسجيل في وظائف (الأئمة) و (المؤذنين) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف:



1- وظائف الأئمة:



2- وظائف المؤذنين:



نبذة عن الوزارة :



طريقة التقديم:

