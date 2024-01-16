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الزوجة مسجلة بالتأمينات.. هل يؤثر ذلك على أهلية الزوج في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل شخص يستوضح فيه عن مدى تأثير زوجته على أهليته في حساب المواطن، بسبب تسجيلها في التأمينات.

تأثير تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج:اضافة اعلان


وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه : " السلام عليكم.. استفسار إذا كانت الزوجة مسجلة بالتأمينات هل يؤثر هذا على أهلية الزوج؟".

وجاء الرد : " لا يؤثر ذلك على الأهلية، وفي حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa".

تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطن:


وجه حساب خدمة المستفيدين تنبيها بشأن المرأة المتزوجة وطبيعة استفادتها  من دخل المواطن، ومتى تكون مستفيدا رئيسيا وتابعا.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا لحساب خدمة المستفيدين تقول فيه "هل يمكن لحساب المواطن أن يقبل متزوجة وهي ما عندها تابع".

وجاء الرد : " بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة".

وأوضح حساب خدمة المستفيدين أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

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