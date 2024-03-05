الزوجة في الضمان عائلة والزوج تابع لها وعكس ذلك في حساب المواطن هل يمنع الاستحقاق؟

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كشف حساب المواطن عن تراتيبية أفراد الأسرة في برنامج الدعم، كأحد شروط الاستحقاق.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول فيه إن الزوجة في نظام الضمان الاجتماعي عائلة والزوج تابع لها، وفي حساب المواطن الزوج عائل والزوجة تابعة، ويسأل حول ما إذا كان ذلك يمنع الاستحقاق؟

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة، ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له".

وأضاف: "وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".



سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والابناء كتابعين له ،وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك March 4, 2024

تسجيل التابعين في حساب المواطن



ما حالة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.يمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أول التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية.





حالة اعتراض الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

