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صحيفة تواصل الالكترونية

الزوجة في الضمان عائلة والزوج تابع لها وعكس ذلك في حساب المواطن هل يمنع الاستحقاق؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن عن تراتيبية أفراد الأسرة في برنامج الدعم، كأحد شروط الاستحقاق. 
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول فيه إن الزوجة في نظام الضمان الاجتماعي عائلة والزوج تابع لها، وفي حساب المواطن الزوج عائل والزوجة تابعة، ويسأل حول ما إذا كان ذلك يمنع الاستحقاق؟اضافة اعلان
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة، ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له".
وأضاف: "وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".


تسجيل التابعين في حساب المواطن

ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.
ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.


ما حالة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟ 

يمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أول التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية. 


حالة اعتراض الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟

يمكنك معرفة حالة اعتراض الأهلية للمستفيد أو التابع من خلال الدخول للحساب (دراسة الأهلية - اعتراضاتي).

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.


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