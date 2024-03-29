"الزكاة والضريبة": 1 أكتوبر بدء "الفوترة الإلكترونية"لهذه المنشآت

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأول من أكتوبر، موعدًا تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) على المجموعة العاشرة للمنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية.

وتشمل المجموعة العاشرة جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (25 مليون ريال) وذلك خلال عام 2022 أو 2023.



المنشآت المستهدفة في المجموعة العاشرة



المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية



المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية



وأوضحت الهيئة، أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة العاشرة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام "فاتورة" بدءًا من 1 أكتوبر 2024.وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها:ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورةإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددةتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء السعودية، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بـ:التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقامالتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئةإضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.