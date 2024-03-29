"الزكاة والضريبة": 1 أكتوبر بدء "الفوترة الإلكترونية"لهذه المنشآت

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأول من أكتوبر، موعدًا تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) على المجموعة العاشرة للمنشآت الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية.
وتشمل المجموعة العاشرة جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (25 مليون ريال) وذلك خلال عام 2022 أو 2023.
1 أكتوبر 2024م.. التاريخ المقرر للبدء في تطبيق "مرحلة الربط والتكامل" على المجموعة العاشرة المختارة في #الفوترة_الإلكترونية. #زاتكا pic.twitter.com/jtiuv4sVoe— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 29, 2024
المنشآت المستهدفة في المجموعة العاشرةوأوضحت الهيئة، أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة العاشرة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام "فاتورة" بدءًا من 1 أكتوبر 2024.
وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها:
ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة
إصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة
تضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونيةوأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء السعودية، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونيةيُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بـ:
التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام
التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة
إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة العاشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من #الفوترة_الإلكترونية.— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 29, 2024
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