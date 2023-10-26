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الزكاة والضريبة والجمارك: 3 خطوات لطباعة البطاقة الجمركية

هيئة الزكاة
الزكاة والضريبة والجمارك
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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ثلاث خطوات لطباعة البطاقة الجمركية.
وأوضحت الزكاة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أنه يمكن طباعة الباقة من خلال الخطوات التالية:اضافة اعلان

خطوات طباعة البطاقة الجمركية

3- زيارة الموقع الإلكترونية واختيار خدمة "طباعة البطاقة الجمركية" من الخدمات الجمركية.
2- اختر نوع التسجيل مخلصي / مستورد
3- أدخل البيانات المطلوبة واضغط على "طباعة البطاقة الجمركية".

أيضا قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبة، من خلال إعداد مشروع جديد لإعادة تنظيم ضريبة الدخل، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الامتثال والشفافية.
وطرحت الهيئة مسودة النظام على المهتمين قبل إقرارها بصيغتها النهائية كالتالي:

الصيغة النهائية للمشروع الجديد

ويخضع للضريبة بنسبة 20% الشخص الاعتباري المقيم بالمملكة عن الحصص أو الوحدات التي يكون مالكها الفعلي شخصاً غير سعودي، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

والشخص الذي يمارس نشاط الاستثمار في الغاز الطبيعي، أو إنتاج الزيت ،أو المواد الهيدروكربونية أو كليهما، والشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها والشخص غير المقيم الذي يُحقق دخلاً من مصدر في المملكة دون أن يكون له منشأة دائمة فيها.

 والشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة بشكل مستقل ومنتظم وملاك الحصص من الأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، ملكية مباشرة أو غير مباشرة، ويستثنى من ذلك الحصص المملوكة في الشركات المقيمة والمدرجة في السوق المالية السعودية، سواء أكانت ملكيتهم مباشرة أو غير مباشرة.

نسبة الضريبة على الوعاء الضريبي

وتكون نسبة الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية وفقاً للنسب المحددة في المادة «السادسة والثلاثون» من النظام وتُحدد أسعار الضريبة المستقطعة من المدفوعات الخاضعة للاستقطاع وفقاً للباب الرابع من النظام.

ولأغراض النظام، تعفى من الضريبة المكاسب والأرباح المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة، وكذلك الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية المعتمدة خارج المملكة إذا كانت متداولة أيضاً في السوق المالية في المملكة، وبصرف النظر عما إذا كان التخلص قد نُفذ من خلال السوق المالية في المملكة أو خارجها أو من خلال أي وسيلة أخرى.

عدم حسم الخسائر الناتجة عن التخلص

مع مراعاة عدم حسم الخسائر الناتجة عن هذا التخلص من الوعاء الضريبي عن السنة الضريبية التي تم فيها التخلص أو ترحيلها لسنوات لاحقة وكذلك الدخل الناشئ عن المساهمة أو المشاركة في الشركات المعفية وفقاً للمادة الثانية عشرة من النظام والدخل الذي يحققه شخص مقيم والذي يكون معفياً من الضريبة بموجب اتفاقية دولية.

والدخل المتحقق من مطالبات الدين الناتجة عن الودائع بين البنوك إذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاها تسعون (90) يوماً وكذلك الدخل الذي تحققه شركة أموال غير مقيمة من التصرف بشكل مباشر أو غير مباشر في الأسهم، أو الحصص أو الوحدات أو أي نوع من الشراكة في شركة مقيمة.

إعفاء توزيعات الأرباح والدخل

وتُعفى توزيعات الأرباح والدخل من مطالبات الدين والأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف في الأسهم أو الحصص والمتحققة من مصدر في المملكة التي تحصل عليها حكومة دولة أخرى أو أجهزتها أو الكيانات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الضريبة شريطة تحقق المعاملة بالمثل وفي قدرها.

الضريبة على الشخص الاعتباري

- تفرض الضريبة على الشخص الاعتباري وليس على الشركاء.
- يعامل الدخل المتحقق والنفقات المتكبدة بالتضامن أو بشكل مشترك.
- يخضع للضريبة إجمالي الدخل للشخص المقيم المتحقق من أي نشاط.
- الأرباح الرأسمالية.
- أي مبالغ مستلمة مقابل الامتناع عن فعل أو عن مزاولة نشاط.
- الدخل من الهبات والتبرعات والمساهمات.
- الأرباح غير الموزعة في حال الاندماج أو التقسيم.

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