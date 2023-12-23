السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

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الزكاة والضريبة تحذر: أنت متهم بالتهرب الضريبي في حال تقديم هذه السجلات والمستندات

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المقصود بالتهرب الضريبي هو تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة،اضافة اعلان

التهرب الضريبي في معارض السيارات

جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "معارض السيارات في تطبيق "علم " يضع رقم ايبان لا علاقة له بالعميل، ويدعي ان السبب هو لتحويل عمولة بيع السيارة الى حساب المعرض.
وقال: هل يمكن أن تكون وسيلة للتهرب الضريبي؟

عقوبات التهرب الضريبي في المملكة

1ـ إذا كتب الشخص الخاضع للضريبة إقراراً ضريبياً خاطئاً وترتبت عليه ضريبة بقيمة أقل من القيمة التي يستحقها تُفرض عليه عقوبة مالية تصل إلى 50% من المبلغ الضريبي الذي أقرّ به.
2ـ إذا قدّم الشخص الخاضع للضريبة طلب لاسترداد ضريبة بقيمة أكثر من المستحقة يُعاقب بدفع قيمة قد تساوي 50% من القيمة التي طالب بها.
3ـ في حال تأخر الشخص الخاضع للضريبة عن دفع الضريبة لمدة شهر عن المدة المحددة تكون الغرامة 5% علاوة على الضريبة الفعلية.

غرامة التأخر عن دفع الضريبة

4ـ في حال تأخر الشخص الخاضع للضريبة عن دفع الضريبة لمدة ما بين ال 30 وال 90 يوم تكون الغرامة بنسبة 10% من المبلغ الناقص للضريبة.
5ـ إذا تأخر الشخص الخاضع للضريبة عن دفع الضريبة لمدة تزيد عن ال 90 يوم وتقل عن السنة تكون الغرامة بنسبة 20% من المبلغ الناقص للضريبة.

الامتناع عن تقديم طلب لتسجيل التكليف الضريبي

6ـ إذا تأخر الشخص الخاضع للضريبة عن دفع الضريبة لمدة سنة تكون الغرامة بنسبة 25% من المبلغ الناقص للضريبة.
7ـ يُفرض مبلغ قدره 10.000 ريال سعودي على كل شخص امتنع عن تقديم طلب لتسجيل التكليف الضريبي ضمن المدة المعينة في النظام السعودي.

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