الزكاة تعلن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر فبراير

أ أ
أبلغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين
لضريبة القيمة المضافة، بأن آخر موعد لتقديم وسداد الضريبة عن شهر يناير، في 29 من فبراير 2024.
موعد سداد ضريبة القيمة المضافة عن يناير 2024جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس"، وقالت الهيئة أن آخر
موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر يناير في 11 فبراير 2024.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (من هنا)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).
غرامة التخلف عن تقدير الإقرار الضريبي في مدتهوتجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد
أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
تعرفوا على مواعيد تقديم #الإقرارات_الضريبية لشهر فبراير. #زاتكا pic.twitter.com/vTApLoibGi— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 1, 2024
القيمة المضافة ضريبة تفرض على جميع السلع والخدماتويمكن الحصول على المعلومات من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة
والجمارك" على منصة (@Zatca_Care ) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية
عبر موقع الهيئة (من هنا).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.