الزكاة تعلن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر فبراير

أ أ

أبلغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بأن آخر موعد لتقديم وسداد الضريبة عن شهر يناير، في 29 من فبراير 2024. اضافة اعلان





موعد سداد ضريبة القيمة المضافة عن يناير 2024



غرامة التخلف عن تقدير الإقرار الضريبي في مدته



القيمة المضافة ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات

