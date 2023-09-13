"الزكاة" تدعو عملائها للاستفادة من تطيق "ZATCA"

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طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملاءها، بالاستفادة من الخدمات التي يوفرها تطبيق (ZATCA) للأجهزة الذكية، المتاح عبر نظامي App Store و Google Play. اضافة اعلان

وقالت الهيئة إن التطبيق يتضمن العديد من الخدمات التي تساعد المكلفين والعملاء على تحسين تجربتهم من خلال الحصول على خدماتهم بشكل ذاتي وسريع.





الخدمات الجمركية والضريبية في التطبيق





مبادئ السهولة والسرعة والكفاءة





التناغم مع اقتصاد المعرفة



وأوضحت الهيئة أنها أضافت عددًا من الخدمات الجمركية والضريبية في التطبيق، شملت خدمة "التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية"، خدمة "التحقق من السلع الانتقائية"، خدمة "تقديم البلاغات والاستعلام عنها".وأضافت أيضا خدمات: "توريد المعاملات"،" وحاسبة الرسوم الجمركية والضرائب"، وخدمة "التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة"، وخدمة "تقديم الإقرار الجمركي"، وخدمة "حاسبة التاجر والمستهلك".وبينت الزكاة والضريبة والجمارك أنها حرصت على أن يستند تطبيق (ZATCA) على ثلاثة مبادئ رئيسية، هي السهولة والسرعة والكفاءة، إذ يستخدم أدوات مصممه بشكل واضح وسهل للجميع.وأشارت الهيئة إلى أن التطبيق يحقق الأمان والموثوقية العالية، مما يجعله أحد الحلول التقنية المتقدمة التي توفر لكافة مكلفي وعملاء الهيئة تجربة غنية من خلال ميزات هامة وبسيطة وذكية.وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على التحول الرقمي والتناغم مع اقتصاد المعرفة.وقال إن التطبيق يأتي لإثراء تجربة المكلفين وتسهيل مهامهم في الحصول على خدمة سريعة تتواكب مع التحول الرقمي الكبير الذي تعيشه المملكة.