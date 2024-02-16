الرابط والموعد والشروط.. جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن برامج الدراسات العليا لعام 1446هـ

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أعلنت
جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة بعمادة الدراسات العليا عن موعد فتح بوابة القبول
للتقديم لبوابة الدراسات العليا الأكاديمية العامة للعام الجامعي القادم 1446هـ،
وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن برامج الدراسات العليا1-
برامج الدكتوراه:
البرامج:
- علوم وظائف الأعضاء.
- التشريح.
- علم الأدوية.
- طب أسنان الأطفال.
- الدراسات القضائية.
- العقيدة.
- أصول الفقه.
- الفقه.
- الكتاب والسنه.
- التاريخ.
- علم الاجتماع.
- علم المعلومات/إدارة المعرفة.
- علم النفس.
- اللغة العربية.
- الملابس والنسيج.
- الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات.
- الهندسة المدنية.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة الكيميائية.
- هندسة الطيران والفضاء.
- الهندسة الصناعية وهندسة النظم.
- هندسة التعدين.
- علوم الحاسبات.
- تقنية المعلومات.
- نظم المعلومات الحاسوبية.
- التخطيط الحضري والإقليمي.
- الكيمياء.
- علوم الأحياء.
- الرياضيات.
- الفيزياء.
- الإحصاء.
- العلوم الفلكية.
- الكيمياء الحيوية.
- الثروة المعدنية والصخور.
- جيولوجيا المياه.
- جيولوجيا البترول والترسبات.
- الجيوفيزياء.
- الجيولوجيا البنائية.
- والاستشعار عن بعد.
- الأحياء البحرية.
- الجيولوجيا البحرية.
- الفيزياء البحرية.
- الكيمياء البحرية.
- الأرصاد.
- العلوم البيئية.
- زراعة المناطق الجافة.
- علوم وإدارة موارد المياه.
- إدارة الاعمال.
- الاقتصاد.
- المحاسبة.
- تقنيات التعليم.
- الارشاد النفسي والتربوي.
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برامج الماجستير العامة:-
الكيمياء الحيوية السريرية.
- علم وظائف الأعضاء.
- التشريح.
- علوم الأدوية.
- التعليم الطبي.
- طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.
- الوبائيات والإحصاء الحيوي.
- علم الكائنات الدقيقة الطبية.
- الوراثة البشرية.
- طب أسنان الأطفال.
- تقويم الأسنان.
- طب الأسنان-الاستعاضات السنية.
- طب الأسنان/طب و جراحة اللثة.
- علاج الجذور ولب الأسنان.
- الاكتشاف والتطوير الجزيئي للأدوية.
- العلوم الصيدلية.
- النواتج الطبيعية.
- علم الأدوية والسموم.
- علوم الأشعة.
- التغذية العلاجية.
- تقنية المختبرات الطبية.
- العلاج الطبيعي.
- التمريض.
- الكتاب والسنة.
- العقيدة.
- الدراسات القضائية.
- الفقه واصوله.
- الأدب الإنجليزي ولغويات انجليزية (مشروع بحثي).
- التاريخ.
- علم الاجتماع (مشروع بحثي).
- إدارة المعلومات (مشروع بحثي).
- الجغرافيا.
- اللغة العربية.
- علم النفس.
- إدارة الاعمال (مشروع بحثي).
- الإدارة العامة.
- الاقتصاد.
- المحاسبة.
- إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.
- الإسكان/التصميم الفراغي.
- الملابس والنسيج.
- العلوم الاسرية.
- الغذاء والتغذية.
- دراسات الطفولة.
- تقنيات التعليم.
- تقنيات التعليم (بمشروع بحثي).
- الإدارة التربوية.
- القيادة التعليمية.
- المناهج وطرق التدريس.
- التربية الخاصة.
- التوجيه والإرشاد التربوي.
- التوجيه والإرشاد.
- أصول التربية/ تربية إسلامية.
- القانون الخاص.
- القانون العام.
- تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- الاتصال والإعلام.
- تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.
- هندسة القوى والآلات الكهربائية.
- هندسة الالكترونيات والاتصالات.
- هندسة الحاسبات.
- هندسة طبية حيوية.
- الهندسة المدنية (بالرسالة).
- الهندسة المدنية ( مشروع بحثي).
- هندسة القوى الميكانيكية.
- هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية.
- الهندسة الصناعية (بالرسالة).
- الهندسة الصناعية (بالمشروع البحثي).
- الهندسة الكيميائية.
- الهندسة النووية.
- الهندسة النووية /هندسة المفاعلات.
- هندسة الطيران.
- هندسة التعدين.
- علوم الحاسبات.
- تقنية المعلومات.
- نظم المعلومات.
- التخطيط الحضري والإقليمي (بالرسالة).
- التخطيط الحضري والإقليمي (بالمشروع البحثي ).
- عمارة البيئة (بالمشروع البحثي).
- العمارة.
- الكيمياء.
- علوم الأحياء.
- الرياضيات.
- الفيزياء.
- الإحصاء.
- علوم الفلك والفضاء.
- الكيمياء الحيوية.
- الثروة المعدنية والصخور.
- جيولوجيا المياه.
- جيولوجيا هندسية.
- جيولوجيا البترول والترسبات.
- الجيوفيزياء.
- الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد.
- الأحياء البحرية.
- الجيولوجيا البحرية.
- الفيزياء البحرية.
- الكيمياء البحرية.
- الأرصاد.
- العلوم البيئية.
- زراعة المناطق الجافة.
- علوم وإدارة موارد المياه.
- التحليل الاقتصادي الإسلامي وسياساته.
- التمويل الإسلامي.
- الهندسة البحرية.
- المساحة البحرية.
- البرامج التنفيذية (برسوم دراسية):
- إدارة الأعمال التنفيذي.
- المراجعة الداخلية.
- المحاسبة المهنية.
- الإدارة الصحية التنفيذي.
- الإدارة العامة التنفيذي.
- السياسة العامة التنفيذي.
- ماجستير العلوم التنفيذي في التسويق الاستراتيجي.
- الماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية.
- الماجستير التنفيذي في اقتصاديات الأعمال.
- الماجستير التنفيذي في إدارة نظم المعلومات والرقمنة.
- التمويل والاستثمار التطبيقي.
- القانون والممارسة المهنية.
- الخدمة الاجتماعية.
- التوجيه والإصلاح الأسري.
- الماجستير المهني في تدريس الفرنسية كلغة أجنبية.
- الترجمة التحريرية والشفهية.
- ماجستير الآداب المهني في اللغة والاتصال.
- ماجستير اللسانيات التطبيقية.
- الأدب المسرحي.
- معالجة الخامات المعدنية.
- الإدارة الهندسية.
- الماجستير التنفيذي في الصحة والسلامة البيئية.
- إدارة الأزمات والكوارث.
- العلوم الجنائية.
- هندسة التصنيع.
- الإدارة الرياضية.
- التمويل الإسلامي.
- إدارة واقتصاديات الأوقاف.
- الأمن السيبراني.
- نظم المعلومات الحاسوبية.
- تقنية المعلومات.
- الماجستير التنفيذي في إدارة خدمات الحج والعمرة.
- إدارة الفعاليات.
- الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي.
- الماجستير المهني في العلاقات العامة.
- الماجستير المهني في ممارسات تدريس اللغة الإنجليزية.
- الماجستير التنفيذي في التطوير العقاري.
- الماجستير المهني في التعليم الإلكتروني.
- الاعتدال والأمن الفكري.
البرامج:1-
الأكاديمية العامة:
- الدكتوراه:
اضغط هنا
-
الماجستير:اضغط
هنا
2- البرامج التنفيذية (برسوم دراسية):
اضغط هنا
التفاصيل:1- الأكاديمية
العامة:
اضغط هنا
2- البرامج التنفيذية (برسوم دراسية):
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موعد
التسجيل:
1- البرامج (الأكاديمية العامة):
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/07/08هـ الموافق 2024/01/20م.
2- البرامج التنفيذية (برسوم دراسية):
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/08/19هـ الموافق 2024/02/29م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/10/19هـ الموافق 2024/04/28م