الرابط والموعد والشروط.. جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن برامج الدراسات العليا لعام 1446هـ

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة بعمادة الدراسات العليا عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم لبوابة الدراسات العليا الأكاديمية العامة للعام الجامعي القادم 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن برامج الدراسات العليا

البرامج:



2- برامج الماجستير العامة:



البرامج:



- الماجستير:



التفاصيل:





موعد التسجيل:



طريقة التسجيل:

