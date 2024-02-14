الرابط والشروط.. استمرار التقديم في برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

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أعلنت شركة المدفوعات التابعة للبنك المركزي، عن استمرار التقديم في برنامج التدريب التعاوني خلال العام 2024.

وقالت إن ذلك للباحثين عن فرصة فريدة للتعلم والنمو والتطوير وبناء مستقبلهم في القطاع المالي وقطاع المدفوعات.





استمرار التقديم في برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات



الشروط



المهارات المطلوبة



التخصصات المطلوبة:1 - التخصصات المالية.2 - التخصصات الإدارية.3 - التخصصات القانونية.4 - التخصصات الهندسية.5 - التخصصات التقنية وعلوم الحاسب.- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- توفر نسخة حديثة من السيرة الذاتية.- توفر خطاب طلب تدريب تعاوني صادر من الجامعة.- توفر نسخة حديثة من السجل الأكاديمي وكشف الدرجات.- مسجل حاليًا كطالب جامعي في السنة الأخيرة "لم يتخرج بعد".- معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4) أو ما يعادلهم.1 - القدرة على العمل بروح الفريق الواحد.2 - إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.3 - مهارات في التعلم والبدء الذاتي وحل المشاكل.4 - قادر على العمل بخطى سريعة مع درجة عالية من الإنتاجية.5 - مهارات تواصل قوية ومهارات كتابية وشفوية باللغتين العربية والإنجليزية.





طريقة التقديم

