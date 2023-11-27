الدفايات الكهربائية.. منفعة واحدة و9 مخاطر قاتلة

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يلجأ الكثيرون
لاستخدام الدفاية الكهربائية في فصل الشتاء، خاصة في موجات الطقس الباردة، للحماية
من البرد الشديد، لكن أضرارها قاتلة.
وأغلب الحرائق بالشقق السكنية في فصل الشتاء تحدث بسبب الماس الكهربائى الناتج عنها، لذلك يجب الحذر من الخطورة الكبيرة للدفايات الكهربائية.
مخاطر الدفايات
الكهربائية 1ـ تسبب الدفاية
الكهربائية الحساسية والربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية، ونزيف
الأنف بسبب جفاف الأغشية.
2ـ حيث إنها تعمل علي جفاف المنزل من الهواء، مما يؤدي إلى دخول الغبار والعوامل المسببة للعدوى داخل الأنف مباشرة دون منعها.
3ـ تسبب جفاف البشرة، لأنها تعمل على تحويل الهواء الرطب إلى هواء جاف.
4ـ من الممكن أن تؤدي تلك الرطوبة غير الموجودة في الهواء، إلى عملية التبخر الخاصة بالدموع الموجودة في العين، مما يسبب جفاف للعين.
5ـ قد تسبب الحرائق في حالة وجود ماس كهربائي، وتحدث بسبب سوء التصنيع ورداءة المواد المستخدمة في الدفاية نفسها أو الوصلات الكهربائية أو المشترك الكهربائي، وهى أخطر الحوادث على الإطلاق.
6ـ قد تحدث نزلات البرد بسبب التعرض المفاجئ لفرق كبير في درجات الحرارة بين الغرفة التي بها المدفأة وبين الغرف الأخرى، حيث من المحتمل أن تقل حركة الأهداب بالجهاز التنفسي.
7ـ تسبب الدفاية الكهربائية حدوث تسمم، لأنها تعرض الجسم لتسمم ينتج عن استنشاق الجسم لغاز أول أكسيد الكربون، والذي يتم حرقه أثناء استخدامه في الدفاية.
8ـ يتسبب غاز أول أكسيد الكربون في حدوث بعض المشاكل الصحية الأخرى التي قد تتسبب في حدوث وفاة على الفور للإنسان أثناء النوم.
9ـ كما أنه يؤدي إلى دخول الغبار في الأغذية المخاطبة التي تسبب العدوى وجفاف الجلد، حيث يعاني منها العديد من الأشخاص.
تجنب مخاطر
استخدام الدفاية الكهربائيةـ التأكد من
سلامة الأسلاك الكهربائية الموصلة بالدفاية، واستخدم تمديدات ومشتركات كهربائية
يتمتعان بمواصفات مناسبة، ولا تصل أكثر من جهاز إلى مشترك واحد أو فيشة واحدة.
ـ وضع الأسلاك بعيد عن أماكن الرطوبة والحرارة.
ـ لا تضع الدفاية على قطع الأثاث «الخزانات - الطاولات» القابلة للاشتعال.
ـ لا تضع الدفاية في مكان رطب أو مبلل.
ـ التأكد من فصل التيار الكهربائي في حالة وجود ماس كهربائي.
ـ عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد، حتى لا تتسبب بحريق.
ـ عدم وضع الملابس أو القماش على الدفاية أو أمامها مباشرة.
ـ استخدام الدفايات جيدة الصنع، وذات مستوى عال من الأمان مثل الفصل الأوتوماتيكي عند ارتفاع درجة حرارتها، أو عند سقوطها أو اهتزاز السطح التي هي عليه.
ـ إذا وجدت أي أعطال بالدفاية، يجب التوجه لأقرب مركز صيانة معتمد.
ـ لا تستخدم الدفاية أثناء النوم، ولا لفترات طويلة، ويراعى فصل التيار الكهربائي عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة.
نصائح لاستخدام
المدفأة بشكل آمن.1. احتفظ
بالسخان على سطح مستو
تعتبر الأسطح غير المستوية أخبارًا سيئة لسمعك لأنها قد تسقط وتؤدي إلى نشوب حريق، لذا تأكد من أنها مكان مستوي، بعيدًا عن أي شيء وليس في مكان يمكن أن يسقط فيه بسهولة.