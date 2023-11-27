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الدفايات الكهربائية.. منفعة واحدة و9 مخاطر قاتلة

الدفاية 4
الدفاية الكهربائية
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يلجأ الكثيرون لاستخدام الدفاية الكهربائية في فصل الشتاء، خاصة في موجات الطقس الباردة، للحماية من البرد الشديد، لكن أضرارها قاتلة.اضافة اعلان
وأغلب الحرائق بالشقق السكنية في فصل الشتاء تحدث بسبب الماس الكهربائى الناتج عنها، لذلك يجب الحذر من الخطورة الكبيرة للدفايات الكهربائية.

مخاطر الدفايات الكهربائية

 1ـ تسبب الدفاية الكهربائية الحساسية والربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية، ونزيف الأنف بسبب جفاف الأغشية.
2ـ حيث إنها تعمل علي جفاف المنزل من الهواء، مما يؤدي إلى دخول الغبار والعوامل المسببة للعدوى داخل الأنف مباشرة دون منعها.
3ـ تسبب جفاف البشرة، لأنها تعمل على تحويل الهواء الرطب إلى هواء جاف.
4ـ من الممكن أن تؤدي تلك الرطوبة غير الموجودة في الهواء، إلى عملية التبخر الخاصة بالدموع الموجودة في العين، مما يسبب جفاف للعين.


5ـ قد تسبب الحرائق في حالة وجود ماس كهربائي، وتحدث بسبب سوء التصنيع ورداءة المواد المستخدمة في الدفاية نفسها أو الوصلات الكهربائية أو المشترك الكهربائي، وهى أخطر الحوادث على الإطلاق.
6ـ قد تحدث نزلات البرد بسبب التعرض المفاجئ لفرق كبير في درجات الحرارة بين الغرفة التي بها المدفأة وبين الغرف الأخرى، حيث من المحتمل أن تقل حركة الأهداب بالجهاز التنفسي.
7ـ تسبب الدفاية الكهربائية حدوث تسمم، لأنها تعرض الجسم لتسمم ينتج عن استنشاق الجسم لغاز أول أكسيد الكربون، والذي يتم حرقه أثناء استخدامه في الدفاية.
8ـ يتسبب غاز أول أكسيد الكربون في حدوث بعض المشاكل الصحية الأخرى التي قد تتسبب في حدوث وفاة على الفور للإنسان أثناء النوم.
9ـ كما أنه يؤدي إلى دخول الغبار في الأغذية المخاطبة التي تسبب العدوى وجفاف الجلد، حيث يعاني منها العديد من الأشخاص.


تجنب مخاطر استخدام الدفاية الكهربائية

ـ التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الموصلة بالدفاية، واستخدم تمديدات ومشتركات كهربائية يتمتعان بمواصفات مناسبة، ولا تصل أكثر من جهاز إلى مشترك واحد أو فيشة واحدة.
ـ وضع الأسلاك بعيد عن أماكن الرطوبة والحرارة.
ـ لا تضع الدفاية على قطع الأثاث «الخزانات - الطاولات» القابلة للاشتعال.
ـ لا تضع الدفاية في مكان رطب أو مبلل.
ـ التأكد من فصل التيار الكهربائي في حالة وجود ماس كهربائي.
ـ عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد، حتى لا تتسبب بحريق.
ـ عدم وضع الملابس أو القماش على الدفاية أو أمامها مباشرة.
ـ استخدام الدفايات جيدة الصنع، وذات مستوى عال من الأمان مثل الفصل الأوتوماتيكي عند ارتفاع درجة حرارتها، أو عند سقوطها أو اهتزاز السطح التي هي عليه.
ـ إذا وجدت أي أعطال بالدفاية، يجب التوجه لأقرب مركز صيانة معتمد.
ـ لا تستخدم الدفاية أثناء النوم، ولا لفترات طويلة، ويراعى فصل التيار الكهربائي عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة.



نصائح لاستخدام المدفأة بشكل آمن.

1. احتفظ بالسخان على سطح مستو
تعتبر الأسطح غير المستوية أخبارًا سيئة لسمعك لأنها قد تسقط وتؤدي إلى نشوب حريق، لذا تأكد من أنها مكان مستوي، بعيدًا عن أي شيء وليس في مكان يمكن أن يسقط فيه بسهولة.

2. احفظه بعيدًا عن أى شىء يحترق بسهولة

المواد القابلة للاحتراق، مثل الورق أو الأثاث أو الستائر ، يمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة إذا كانت قريبة جدًا من المدفأة، تأكد من إبقاء كل هذه الأشياء في مكان بعيد من المدفأة.

3. لا تجفف الملابس على المدفأة

من الخطير للغاية محاولة تجفيف الملابس على السخان الكهربائي، فلا تضع ملابسك في أي مكان بالقرب منها أبدًا.

4. لا تنام والسخان الكهربائي مفتوح

من المهم مراقبة السخان الكهربائي الخاص بك في جميع الأوقات، لذلك لا تتركه دون مراقبة خاصة عند النوم.

5. لا تستخدم وصلة تمديد

لا يُنصح باستخدام وصلة تمديد مع السخان الكهربائي ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التحميل الزائد بسهولة وزيادة خطر نشوب حريق بشكل أكبر.

6. ابحث عن الضرر

قد لا تدرك أن السخان الخاص بك قد تعرض للتلف بعد تخزينه منذ العام الماضى ، فالتلف أو التدهور أمر خطير، لذا توقف عن استخدامه فورًا إذا لاحظت أي علامات.

7. قم بشراء أجهزة تدفئة من بائع تجزئة موثوق به

تأكد من الشراء من الشركات المصنعة أو تجار التجزئة الذين تعرفهم وتثق بهم ، وتجنب استخدام أجهزة التدفئة المستعملة ولكن إذا قمت بذلك، فاسألهم عن فحوصات السلامة التي يتم إجراؤها.

8. قم بتسجيله

يجب عليك دائمًا تسجيل أجهزتك وكن على اطلاع بأي عمليات سحب مهمة.

9. تأكد من أن أجهزة إنذار الدخان لديك تعمل

وبغض النظر عن السخانات الكهربائية، يجب عليك دائمًا التأكد من وجود أجهزة إنذار دخان فعالة في جميع أنحاء منزلك، ويجب أن يكون هناك واحد في كل طابق.

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