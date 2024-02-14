الدفاع المدني: إصدار ترخيص واحد للأنشطة المتجانسة عبر "أبشر أعمال"

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نشرت الحساب الرسمي لمديرية الدفاع المدني عبر منصة "إكس"، منشوراً تًعرّف فيه خدمة إصدار ترخيص واحد للأنشطة المتجانسة، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال).





ترخيص الدفاع المدني لأكثر من نشاط في رخصة واحدة:



حلول رقمية للمستفيدين:



وقال "الدفاع المدني" إن هذه الخدمة هي إحدى الخدمات التي أطلقها الدفاع المدني من خلال منصة أبشر أعمال، مضيفة أنها خدمة تمكن المستثمر من إصدار ترخيص الدفاع المدني لأكثر من نشاط في رخصة واحدة.وفي وقت سابق، قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال) عددًا من الخدمات التي تتيح للمواطنين والمقيمين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة.يأتي ذلك ضمن حلولها الرقمية للمستفيدين من الأفراد والمستثمرين دون الحاجة إلى مراجعة مقارها عبر بوابة "سلامة".وتأتي "خدمة إصدار التقارير الفنية للرخص متعددة السنوات" لإتاحة إصدار تقرير فني من قبل المكاتب الهندسية المعتمدة بشكل سنوي طيلة مدة ترخيص الدفاع المدني للمستثمرين، وذلك للتراخيص التي تزيد مدتها عن سنة.إضافة إلى "خدمة إصدار التقارير الفنية لتجديد الرخص البلدية غير الفورية"، وهي خدمة تتيح للمستثمرين إصدار تقرير فني من قبل المكاتب الهندسية المعتمدة لتجديد ترخيص الدفاع المدني مباشرة من خلال بوابة بلدي.