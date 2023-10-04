"الداخلية" تُعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على رتبة جندي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لقطاعات وزارة الداخلية "الأمن العام، السجون"، على رتبة "جندي" للرجال.. اضافة اعلان





معرفة نتيجة وطلبات القبول



طريقة الاستعلام



وأعلنت الإدارة أنه يمكن للمتقدمين معرفة نتيجة وطلبات القبول من خلال الدخول عبر منصة "أبشر ـ توظيف"."وحسب صحيفة "اليوم" فإن المتقدم في قطاعات الوزارة سواء الأمن العام أو السجون على رتبة جندي، يستطيع الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية:- فتح الموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر".- الضغط على خانة "استعلام نتائج قبول الأمن العام والسجون"- إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها- إدخل رقم طلبك

-- الضغط على كلمة "استعلام"، لتظهر لك النتيجة

بيانات التسجيل

وأوضحت الإدارة أن قبول المرشح مبدئيًا لا يعني قبوله نهائيًا، إذ يمكن أن يستبعد أي مرشح لديه اختلاف في بيانات التسجيل.