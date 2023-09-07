الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 22 صفر 1445 هجرية، الموافق 7 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:24.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:19 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 22 صفر 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الخميس 22 صفر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:49
المدينة – 4:46
الرياض – 4:18
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:48
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:32
المدينة – 6:35
الرياض – 6:07
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:02
المدينة – 8:05
الرياض – 7:37