الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 22 صفر 1445 هجرية، الموافق 7 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:24.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:19 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 22 صفر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 22 صفر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:49
المدينة – 4:46
الرياض – 4:18
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:48
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:32
المدينة – 6:35
الرياض – 6:07
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:02
المدينة – 8:05
الرياض – 7:37


اقرأ أيضا

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
10:35 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

صندوق الاستثمارات العامة
8:25 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

هيئة السوق المالية
6:45 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة السوق المالية

مساند العمالة المنزلية
4:28 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"مساند" تتيح استقدام أكثر من 13 مهنة من 14 جنسية

اقرأ أيضا

تنويه مهم بخصوص تسجيل المطلقة "الأجنبية" في حساب المواطن؟

بادر بالتقديم الآن .. المجلس الصحي يُعلن عن وظائف إدارية وصحية

بشرى من سكني بخصوص القسط الميسر.. التفاصيل والشروط

رابط التقديم.. مستشفى قوى الأمن بمكة تفتح باب التوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:08 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثلاثاء 20 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 11:31 م السبت، 02 سبتمبر 2023

الأحد 18 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مسجد الصلاة الأذان 12:03 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في الباحة

مواقيت الصلاة 12:08 ص الجمعة، 25 أغسطس 2023

مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

اقرأ أيضا

حساب المواطن
8:06 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

هل دفعة سبتمبر هي الأخيرة؟.. رد حاسم حول مصير حساب المواطن

امانة المدينة
2:52 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف بالمرتبة السابعة عبر جدارات

هيئة الحكومة الرقمية - صدف
1:47 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

هيئة الحكومة الرقمية تعلن عن تفاصيل برنامج نمو لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

شركة المياه الوطنية
9:45 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة