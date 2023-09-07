الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 22 صفر 1445 هجرية، الموافق 7 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:24. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:19 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 22 صفر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الخميس 22 صفر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:49المدينة – 4:46الرياض – 4:18○ موعد أذان الظهرمكة – 12:19المدينة – 12:20الرياض – 11:52○ موعد أذان العصرمكة – 3:45المدينة – 3:48الرياض – 3:20○ موعد أذان المغربمكة – 6:32المدينة – 6:35الرياض – 6:07○ موعد أذان العشاءمكة – 8:02المدينة – 8:05الرياض – 7:37