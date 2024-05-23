الخطوط الحديدية "سار" تعلن عن وظائف بعدة مناطق

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نبذة عن الشركة :



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طريقة التقديم:



أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف للوظائف الأمنية بعدة مناطق (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.- مشغل مركز التحكم الأمني.1- الثانوية العامة مع خبرة سابقة.2- الدبلوم (لا تشترط الخبرة).3- الشهادة الجامعية (لا تشترط الخبرة).1- إرسال جميع المعلومات من وإلى رجال الأمن (الدوريات أو المواقع) الإداريين أو في الموقع.2- متابعة جميع الحوادث المبلغ عنها حتى يتم حلها أو تسليمها للسلطة المحلية.3- مراقبة جميع كاميرات المراقبة والتحكم في إرسال الراديو الأمني.4- إعداد خطة مركز التحكم الأمني والواجبات وخطة الطوارئ.5- التواصل بين جميع الحقائق والتفاصيل بين طاقم إدارة الشركة.- المنطقة الوسطى (الرياض).- المنطقة الشرقية (الدمام).- المنطقة الغربية (جدة).- الشركة السعودية للخطوط الحديدية، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة عام 1427هـ.- التقديم مُتاح حاليا- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: