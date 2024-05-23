الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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الخطوط الحديدية "سار" تعلن عن وظائف بعدة مناطق

الخطوط الحديدية السعودية سار
الخطوط الحديدية سار
أ أ
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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف للوظائف الأمنية بعدة مناطق (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

- مشغل مركز التحكم الأمني.

المؤهلات المطلوبة:

1- الثانوية العامة مع خبرة سابقة.
2- الدبلوم (لا تشترط الخبرة).
3- الشهادة الجامعية (لا تشترط الخبرة).

ملخص الوصف الوظيفي:

1- إرسال جميع المعلومات من وإلى رجال الأمن (الدوريات أو المواقع) الإداريين أو في الموقع.
2- متابعة جميع الحوادث المبلغ عنها حتى يتم حلها أو تسليمها للسلطة المحلية.
3- مراقبة جميع كاميرات المراقبة والتحكم في إرسال الراديو الأمني.
4- إعداد خطة مركز التحكم الأمني والواجبات وخطة الطوارئ.
5- التواصل بين جميع الحقائق والتفاصيل بين طاقم إدارة الشركة.

مناطق العمل:

- المنطقة الوسطى (الرياض).
- المنطقة الشرقية (الدمام).
- المنطقة الغربية (جدة).

نبذة عن الشركة :

- الشركة السعودية للخطوط الحديدية، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة عام 1427هـ.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح حاليا

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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