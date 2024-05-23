الخطوط الحديدية "سار" تعلن عن وظائف بعدة مناطق

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف للوظائف الأمنية بعدة مناطق (ثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:- مشغل مركز التحكم الأمني.
المؤهلات المطلوبة:1- الثانوية العامة مع خبرة سابقة.
2- الدبلوم (لا تشترط الخبرة).
3- الشهادة الجامعية (لا تشترط الخبرة).
ملخص الوصف الوظيفي:1- إرسال جميع المعلومات من وإلى رجال الأمن (الدوريات أو المواقع) الإداريين أو في الموقع.
2- متابعة جميع الحوادث المبلغ عنها حتى يتم حلها أو تسليمها للسلطة المحلية.
3- مراقبة جميع كاميرات المراقبة والتحكم في إرسال الراديو الأمني.
4- إعداد خطة مركز التحكم الأمني والواجبات وخطة الطوارئ.
5- التواصل بين جميع الحقائق والتفاصيل بين طاقم إدارة الشركة.
مناطق العمل:- المنطقة الوسطى (الرياض).
- المنطقة الشرقية (الدمام).
- المنطقة الغربية (جدة).
نبذة عن الشركة :- الشركة السعودية للخطوط الحديدية، شركة متخصصة للخطوط الحديدية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست الشركة عام 1427هـ.
موعد التقديم:- التقديم مُتاح حاليا
طريقة التقديم:- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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