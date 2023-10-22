الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الخطوط الحديدية (سار) تعلن عن بدء التقديم في برنامج (تمهير) لحديثي التخرج

فرص وظائف
فرص عمل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض لحديثي وحديثات التخرج، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الفئات المستهدفة:
1- خريجي وخريجات الدبلوم.
2- خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.

الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس).
3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5- لا يشترط الخبرة.

التخصصات الهندسية المطلوبة:
- (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، هندسة الحاسب).


التخصصات الإدارية المطلوبة:
- (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، التسويق، اللغة الانجليزية، الموارد البشرية، علوم بيئية، تمويل، إدارة المخاطر، سلسلة الامدادات).

مزايا برنامج (تمهير):
1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نبذة عن (تمهير):
- برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.
- يرجى التسجيل في موقع طاقات (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.
- علماً بأنه سيكون نظام العمل في هذه الفرصة (مناوبات).


موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/04/07هـ الموافق 2023/10/22م.

طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
اضغطهنا

اقرأ أيضا

وزارة الاقتصاد والتخطيط
8:28 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

حساب المواطن - الدعم الشهري
7:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

معهد الصناعات الغذائية
6:47 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

معهد الصناعات الغذائية يعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

حساب المواطن
5:34 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

حساب المواطن يجيب على حالة نادرة في تسجيل الأبناء لأجل استحقاق الدعم

اقرأ أيضا

هيئة المهندسين تفتح باب التسجيل في اختبارات الأساسيات والممارسة

لأصحاب الأعمال.. تعرف على شرط تعديل أجر الموظف عن طريق "مدد"

خطوة بخطوة.. كيف تعرف قيمة استحقاقك في حساب المواطن؟

بالتفاصيل.. خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

خطوة خطوة.. المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

هيئة كفاءة الإنفاق 1:29 م السبت، 30 سبتمبر 2023

للمواطنين فقط.. وظائف في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المياه الوطنية 12:45 م السبت، 30 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن فتح باب التقديم على عشرات الوظائف

الراتب -- ريال - الموارد 1:29 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

براتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة للعمل بمجال السكرتارية في الرياض

ارامكو السعودية 11:48 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى للخريجين.. "أرامكو" توفر وظائف إدارية وتقنية لا تشترط الخبرة

اقرأ أيضا

6ق7567 4 5
12:21 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

التقديم غدًا برواتب مجزية.. "أرامكو" تطرح برامج التدريب الجامعي والمهني

حساب المواطن (11)
12:00 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن

1024
11:31 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة

67967759
10:13 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

الموعد والمجال.. "ريادة" يطرح دورة مجانية عن بُعد لكافة أفراد المجتمع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المرور التأمين على المركبة
9:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود

أهم 10
8:58 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات

حساب المواطن - الدعم الشهري
7:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

هاكر
7:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

اختراق 1000 موقع صهيوني وترك رسالة مرعبة لدولة الاحتلال

النيابة العامة
6:39 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

سجن وغرامة .. النيابة العامة تحذر من "أشكال" جريمة غسل الأموال

مرور المدينة الموة
5:39 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

من الثلاثاء المقبل.. إغلاق شارع الملك عبد العزيز بالقطيف