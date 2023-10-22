الخطوط الحديدية (سار) تعلن عن بدء التقديم في برنامج (تمهير) لحديثي التخرج

أ أ

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض لحديثي وحديثات التخرج، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



الفئات المستهدفة:

1- خريجي وخريجات الدبلوم.

2- خريجي وخريجات البكالوريوس فأعلى.



الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس).

3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

5- لا يشترط الخبرة.



التخصصات الهندسية المطلوبة:

- (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، هندسة الحاسب).





التخصصات الإدارية المطلوبة:

- (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، التسويق، اللغة الانجليزية، الموارد البشرية، علوم بيئية، تمويل، إدارة المخاطر، سلسلة الامدادات).



مزايا برنامج (تمهير):

1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).



نبذة عن (تمهير):

- برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

- يرجى التسجيل في موقع طاقات (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.

- علماً بأنه سيكون نظام العمل في هذه الفرصة (مناوبات).





موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/04/07هـ الموافق 2023/10/22م.



طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

اضغطهنا