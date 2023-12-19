الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة. اضافة اعلان





• وظائف قطار سار:



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