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الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

الخطوط الحديدية
الخطوط الحديدية
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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.اضافة اعلان

• وظائف قطار سار:


وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مبيعات خدمات الشحن (الرياض).
– أخصائي محاسبة حسابات المدفوعات (الرياض).
– أخصائي مشتريات البنية التحتية (الرياض).
– رئيس قسم المحطة (جدة).
– مشرف طاقم القطار (جدة).
– مراقب حركة المرور (جدة).

• طريقة التقديم على الوظائف: 


وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 ديسمبر 2023م.

ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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