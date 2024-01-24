الخدمات الأرضية تعلن عن طرح وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عن طرح وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
وظائف شركة الخدمات الأرضية:
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- مدير التدقيق التشغيلي (Operational Audit Manager)
- مدير الأداء والمكافآت (Performance and Rewards Manager)
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:
- إدارة الأعمال
- إدارة الموارد البشرية
- المحاسبة
- المالية
- أو مايعادلهم
الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلى.
- خبرة في مجال العمل.
نبذة عن الشركة:
الشركة السعودية للخدمات الأرضية شركة رائدة في مجال المناولة الأرضية بالمملكة العربية السعودية وتقدم خدمات المناولة في جميع المطارات التجارية في المملكة.
تأسست الشركة عام 2011م نتيجة اندماج ثلاث شركات كبرى وهي (الخطوط الجوية العربية السعودية، الوطنية لخدمات المناولة الأرضية، والعطار للمناولة الأرضية).
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا