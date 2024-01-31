"الخارجية" تعلن إجراءات التأشيرة البريطانية الجديدة

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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد. اضافة اعلان





إعلان الإجراءات الجديدة للتأشيرة البريطانية للمواطن السعودي



تعرف على مميزات تأشيرة بريطانيا الجديدة للسعوديين



تميز العلاقات السعودية البريطانية



وأعلن الجانبان خلال الاستقبال، عن الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون "تأشيرة ETA" بدلاً عن "تأشيرة EVW".وتتميز التأشيرة الجديدة بمدة صلاحيه تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية، بالإضافة إلى أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنية استرليني، وأن العمل بها سيكون يوم 22 فبراير 2024م.ويمكن التقديم علي التأشيرة بداية من تاريخ 1 فبراير 2024م، كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.وأوضح الجانبان، بأن هذه الخطوة تؤكد على تميز العلاقات السعودية البريطانية والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ، نيل كرومبتون