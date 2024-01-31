الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الخارجية" تعلن إجراءات التأشيرة البريطانية الجديدة

3D-print-skin-cells
اجتماع الجانبين السعودي والبريطاني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد.اضافة اعلان

إعلان الإجراءات الجديدة للتأشيرة البريطانية للمواطن السعودي

وأعلن الجانبان خلال الاستقبال، عن الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون "تأشيرة ETA" بدلاً عن "تأشيرة EVW".

تعرف على مميزات تأشيرة بريطانيا الجديدة للسعوديين

وتتميز التأشيرة الجديدة بمدة صلاحيه تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية، بالإضافة إلى أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية بقيمة 10 جنية استرليني، وأن العمل بها سيكون يوم 22 فبراير 2024م.
ويمكن التقديم علي التأشيرة بداية من تاريخ 1 فبراير 2024م، كما يمكن استخدامها لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج.

تميز العلاقات السعودية البريطانية

وأوضح الجانبان، بأن هذه الخطوة تؤكد على تميز العلاقات السعودية البريطانية والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ، نيل كرومبتون

اقرأ أيضا

توضيح من "الموارد البشرية" بخصوص المديونية المتأخرة لرخصة عمل

حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد الصرف وقيمة الاستحقاق

عاجل وبالأرقام.. الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي

ينتهي اليوم.. أسهل طريقة للتقديم على برنامج وزارة المالية لتدريب الخريجين

بدل ورواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل لحملة جميع المؤهلات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

مدرستي
12:14 م الأربعاء، 31 يناير 2024

منصة مدرستي.. رابط دخول كادر المعلمين 1445

1692835618_وظائف-شاغرة-بالمركز-الوطني-لإدارة-النفايات-للجنسين
12:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

للبكالوريوس فأعلى.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني لإدارة النفايات

حساب المواطن
11:10 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد صرف دعم الدفعة 75

مدرستي
10:17 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. رابط منصة مدرستي.. كادر الطلاب لحل الواجبات المدرسية لجميع المراحل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار الأختبارات اختبارات
5:04 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات

تنزيل
4:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت

حساب المواطن - التسجيل
3:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

الضمان الاجتماعي المطور
2:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل وبالأرقام.. الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي

وزارة الداخلية
1:13 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض

الفوزان
12:46 م الأربعاء، 31 يناير 2024

غدًا إقامتها.. العلامة الفوزان يوضح كيفية صلاة الاستسقاء (فيديو)