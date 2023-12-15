الحصول على إعانة الزواج.. الخطوات والشروط والمستندات المطلوبة

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تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومَن في حكمهم، الحصول على إعانة مالية كدعم للزواج (تصرف لمرة واحدة فقط) بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.
من الذين لهم حق الحصول على إعانة الزواج؟ طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة (الذكور والإناث)
خطوات التقديم على طلب إعانة الزواجتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكرتونية .
اختيار خدمة إعانة الزواج للأيتام من قائمة الخدمات الإلكترونية.
تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار والتعهد ثم تقديم الطلب .
يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة "طلباتي".
شروط الحصول على إعانة الزواجأن يكون المستفيد/ة:
سعودي الجنسية.
على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة.
مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية في نظام رعاية الأيتام.
لديه حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة .
لديه حساب بنكي مفعل وأن يتم تسجيل بيانات الحساب في بيانات الحساب الشخصي للمستفيد/ة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.
قد تم إصدار له / لها عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.
لم يسبق له / لها استلام إعانة الزواج من قبل.
المستندات المطلوبةعقد نكاح من وزارة العدل السعودية.
في حالة إصدار عقد النكاح من جهة خارجية , يجب أن يكون مصدقًا من الجهات المختصة (وزارة الخارجية السعودية) ويكون التقديم على الخدمة من خلال فروع الوزارة بمناطق المملكة .
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