الأربعاء، 24 رمضان 1445 ، 03 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

"الحج والعمرة": في طريقك إلى المسجد الحرام انتبه لهذا الأمر

العمرة
المسجد الحرام
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دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى التأكد من وجود تصريح أداء العمرة، والوصول قبل انتهاء فترة سريان التصريح.

خطوات أداء المناسكاضافة اعلان

وقالت في "إنفوجراف" عبر حسابها في منصة "إكس"، إن الخطوة الأولى لأداء المناسك بيسر هي إصدار التصريح عبر تطبيق "نسك" أو تطبيق "توكلنا خدمات".
ويضمن التصريح للمعتمر: 
تجنب الأوقات المزدحمة.
الدخول بسهولة إلى الحرم.
فرصتك في أداء العمرة.

منصة نسك

وتعد نُسُك أول منصة رسمية سعودية تتيح خيار التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج. 
ويتيح "نسك" تقديم جميع الخدمات والاستفسارات وكيفية الوصول إلى الحرمين بسهولة والتمتع بزيارة الحج والعمرة.
ويمكن التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة للزائر، في عدة خطوات هي:
- تحميل تطبيق نسك.
- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.
- إذا كنت زائرًا من الخارج ولست مقيمًا في المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.
- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.
- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.
- قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.
- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.
- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.
- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.
- اللون الأخضر يعني خاليًا وليس مزدحمًا واللون الأحمر يعني مزدحمًا واللون الأصفر يعني متوسطًا.
- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.
- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.

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