الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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الجوازات توضح إمكانية طباعة كارت الإقامة للعامل عبر الجوال

الجوازات - جوازات - الرياض - مكاتب الجوازات بالرياض
الجوازات
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تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن إمكانية استخراج كارت الإقامة للعامل عبر الجوال.

كيفية طباعة كارت الإقامة للعامل:


وقال المستفيد: "أحتاج طباعة كارت الإقامة للعامل ودخول الجوازات يتطلب وجود موعد وفي النظام أبشر لا توجد مواعيد متاحة ولا توجد خانة لمواعيد اليوم التالي".

وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يمكنك استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، ولا تحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم. كما يمكنك طلب طباعة هوية مقيم عبر خدمة توصيل الوثائق في منصة أبشر".

استلام جواز السفر خلال 90 يومًا

في وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جواز السفر لا بد أن يتم استلامه خلال مدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يتم إلغاؤه.

وقالت الجوازات" على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "في حال تم إصدار جواز السفر ولم يتم استلامه خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء يتم إلغاء الجواز، ويتطلب سداد رسوم الإصدار مرة أخرى، وحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك".

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "إذا مرت 7 أيام ولم أستلم الجواز هل يترتب عليه شيء؟".

كم من الوقت يستغرق تجديد جواز السفر؟

ويستغرق تجديد جواز السفر 3 أيام من بداية بدء الخدمة، حيث يتم استخراج موافقة الإدارة العامة للجوازات، وبعدها يمكن للمستفيد أن يحصل على الجواز الجديد الخاص به، إما من خلال البريد أو استلامه من أحد فروع ومكاتب الجوازات.

ويصدر الجواز لمن أتم 21 عامًا من خلال منصة أبشر بحسابه الشخصي.

وأعلنت "الجوازات" في وقت سابق خطوات استلام الجواز عن طريق البريد السعودي (سُبل) بعد التجديد عبر منصة (أبشر).

وذكرت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الخطوات تشمل، طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر، ثم التوجه إلى أقرب مكتب للبريد، مع أهمية إحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني الخاص.

طريقة تجديد جواز السفر



1 - الدخول إلى رابط منصة أبشر.
2 - اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة.
3 - اختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.
4 - سجل اسم المستفيد من الخدمة.
5 - ستظهر بيانات جواز السفر.
6 - اختيار مدة صلاحية جواز السفر.
7 - حدد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو البريد السعودي.
8 - وافق على الشروط والأحكام.
9 - أكد طلبك.

خطوات تجديد جواز السفر

- أحضر ما يثبت تجديد الجواز من منصة أبشر.
- أكد عنوانك الوطني أو قم بتسجيل عنوان وطني جديد لك.
- أحضر جوازك القديم وسلمه إلى الموظف المختص بالبريد.
- سدد رسوم إيصال الجواز إلى البريد.

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