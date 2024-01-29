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"الجوازات" توضح إجراءات تجديد الإقامة في المؤسسة المسجون صاحبها

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
الجوازات وضعت اشتراطات خاصة بالإقامة
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كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراءات التي يتعين تطبيقها من أجل تجديد إقامة العامل في المؤسسة الفردية، في حال كان صاحبها متواجدًا في السجن.اضافة اعلان

تجديد إقامة العامل في المؤسسة الفردية


وقالت "الجوازات" عبر حسابها في منصة "إكس"، ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول طريقة التجديد: "يتم مراجعة المديرية العامة للسجون من قبل الوكيل لمعرفة الإجراءات في نص الوكالة المطلوبة، ثم مراجعة إدارة الجوازات لتنفيذ الإجراء حسب المنصوص عليه بالوكالة"

تجديد الإقامة إلكترونيًا


شروط الخدمة:
تواجد العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
سداد رسوم إصدار الإقامة وغرامة التأخير "إن وجدت".
سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل "إن وجدت".
تسجيل بصمة وصورة للعامل وتابعيه.
تسجيل واجتياز الفحص الطبي للعامل في المراكز الطبية المعتمدة.
توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته في حالة وجودهم معه.

سريان جواز سفر العامل عند استخدام الخدمة.

ألا يكون العامل مسجلاً بالنظام "متغيب عن العمل".
يجب أن يكون العامل حاصلاً على رخصة عمل لبعض الوظائف المطلوبة.



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