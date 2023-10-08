الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

الجوازات
الجوازات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.اضافة اعلان

تجديد جوازات السفر


 وأوضحت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.
 وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.

اقرأ أيضا

باب رزق جميل
8:11 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رواتب تصل لـ10 آلاف ريال.. باب رزق جميل تعلن عن 110 وظائف شاغرة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

نيوم
6:47 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

شركة نيوم تعلن عن توفر عشرات الوظائف الشاغرة

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

اقرأ أيضا

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة

بعد إعلان الأهلية وتمديد الدعم الإضافي .. 7 شروط للتسجيل في حساب المواطن

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

عاجل.. تعديلات في ضوابط حساب المواطن ابتداءً من دفعة أكتوبر

مشمولاً الدعم الإضافي.. تعرف على موعد صرف حساب المواطن

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

خدمة القسط الميسر 12:59 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل برنامج القسط الميسر لمدة شهر أو أكثر؟.. "سكني" يرد

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10:23 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

يتقاضى تقاعد والده وجاءته وظيفة غير حكومية..هل يتوقف المعاش التقاعدي؟

الدعم السكني سكني 9:43 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

في حالة واحدة فقط.. السماح للأعزب بالحصول على الدعم السكني

إيجار 3:25 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من "إيجار" بخصوص تسويق الوحدات الإيجارية

اقرأ أيضا

الراتب -- ريال - الموارد
3:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
3:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

متى تصدر أهلية حساب المواطن؟.. البرنامج يحدد الموعد

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل

حساب المواطن
2:47 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد التوجيه الملكي بتمديده لـ 3شهور.. كيف تستفيد من الدعم الإضافي؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الاحوال المدنية
7:54 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير المهنة من طالب إلى متسبب.. الأحوال المدنية توضح؟

الجوازات
7:03 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجوازات تتيح تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا

حساب المواطن
6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

التأمينات الاجتماعية
6:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

التأمينات: التسجيل إلزامي للعمال في هذه الحالة

حساب المواطن
5:41 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد إعلان الأهلية وتمديد الدعم الإضافي .. 7 شروط للتسجيل في حساب المواطن

WhatsApp Image 2023-10-08 at 5.27.38 PM
5:35 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط